تیرول ۰-۴ رئال مادرید: تمرین برای شروعی پرقدرت
آخرین بازی دوستانه پیش‌فصل رئال مادرید در اتریش، مقابل تیم اتریشی تیرول در ورزشگاه تیولی استادیون تیرول، شهر اینسبروک برگزار شد.

به گزارش ایلنا، رئال مادرید بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود به گل رسید. در دقیقه ۱۰، میلیتائو با ضربه سری زیبا روی ارسال براهیم دیاز دروازه تیرول را باز کرد. تنها سه دقیقه بعد، آردا گولر با پاس عمقی خود، امباپه را در موقعیت گل قرار داد و ستاره فرانسوی با شوتی دقیق، گل دوم را به ثمر رساند. در ادامه مسابقه، هر دو تیم موقعیت‌هایی خلق کردند اما تا پایان نیمه اول نتیجه تغییر نکرد و شاگردان ژابی آلونسو با برتری دو‌گله راهی رختکن شدند.

در شروع نیمه دوم باز هم برتری سفیدپوشان کاملاً واضح بود و تیم اتریشی به دفاع اتوبوسی خود ادامه داد. در دقیقه ۵۹، روی پاس دیدنی شوامنی، کیلیان امباپه بار دیگر در یک موقعیت تک به تک قرار گرفت و در نهایت موفق شد گل دوم خود و سوم تیمش را به ثمر برساند. در ادامه امباپه با یک پاس دقیق رودریگو را صاحب توپ کرد و او نیز با مهارت دریبل‌زنی خود گل چهارم را به ثمر رساند.

این دیدار آخرین بازی دوستانه پیش‌فصل کهکشانی‌ها بود و به‌نوعی آخرین محک جدی پیش از آغاز رقابت‌های لالیگا به حساب می‌آمد؛ جایی که رئال مادرید باید در ۱۹ اوت به مصاف اوساسونا برود. با این حال، برخی کارشناسان و رسانه‌ها به تقویم فشرده و مدت کوتاه آماده‌سازی تیم (حدود ۱۵ روز) انتقاد داشتند و حتی جایگزین شدن این بازی با جام سنتی برنابئو را «غیرقابل توجیه» دانستند.

در مجموع، این مسابقه علاوه بر پیروزی، فرصت خوبی برای هماهنگی ترکیب و محک بازیکنان جوانی همچون کارِراس و پیتارچ فراهم کرد و نشان داد که رئال مادرید برای شروع فصل جدید آماده است.

 

