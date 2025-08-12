شکست سپاهان و حذف از لیگ نخبگان آسیا

به گزارش ایلنا، تیم‌های الدحیل قطر و سپاهان ایران از ساعت ۱۹:۳۰ در چارچوب پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه خلیفه دوحه به مصاف هم رفتند که میزبان سه بر دو پیروز شد.

عبدالله جمالی به عنوان داور با کمک‌های سعود الراشدی و سعود الشمالی از کویت قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند.

سپاهان و الدحیل پس از کسب مقام‌های دوم در لیگ ایران و قطر، سهمیه پلی‌آف لیگ نخبگان را کسب کردند تا در این بازی برای صعود به مرحله گروهی روبه‌روی هم قرار بگیرند. هر دو تیم با سرمربیان جدیدی نسبت به فصل گذشته به مصاف هم رفتند. در الدحیل جمال بلماضی جای کریستف گالتیه را در پایان فصل لیگ ستارگان قطر گرفت و محرم نویدکیا هم پس از جدایی پاتریس کارترون، دوباره به نیمکت سپاهان برگشت.

بازی را سپاهان خوب آغاز کرد و در دقیقه ۳ پرتاب اوت احسان حاجی صفی از سمت چپ پس از عبور از مدافعان در شش قدم به امین حزباوی رسید و او هم با ضربه سریع دروازه صلاح ذکریا را باز کرد تا سپاهان یک بر صفر پیش باشد.

در ادامه الدحیل که نمی‌خواست در خانه بازنده باشد، رو به جلوتر بازی کرد و در دقیقه ۱۱ گل مساوی را به ثمر رساند. کرنر ارسالی بنجامین بوریگاد از سمت چپ را بامبا با یک ضربه سر در میان غفلت مدافعان سپاهان از داخل شش قدم، به گل تساوی تبدیل کرد.

پس از تساوی، فشار الدحیل ادامه پیدا کرد. در دقیقه ۲۴، عادل بولبینا گل دوم را ثبت کرد. پاس بلند توتا در حالی که حزباوی در کورس با بولبینا جا مانده بود، موجب شد تا مهاجم الدحیل گل دوم میزبان را درون دروازه سپاهان جا دهد.

با وجود عقب افتادن سپاهان، باز هم الدحیل بود که پرفشار روی دروازه نماینده ایران بازی می‌کرد. در دقیقه ۳۳ پاس به عقب اشتباه حاج‌صفی به کریستوف پیانتک رسید و این مهاجم لهستانی سابق تیم میلان، در مصاف تک به تک با حسینی، توپ را وارد دروازه سپاهان کرد تا الدحیل اختلافش را به ۲ گل برساند و حاشیه امنیت بیشتری پیدا کند.

در ادامه سپاهان با بیرون آمدن از لاک دفاعی، سعی در ایجاد موقعیت و جبران گل‌های خورده داشت اما حملات آنها تبدیل به موقعیت خطرناکی روی دروازه الدحیل نشد. در سمت مقابل الدحیل روی ضد حملات خطرناک نشان می‌داد و در دقیقه ۴۱ ضربه خطرناک الدحیلی‌ها پس از واکنش حسینی به تیر دروازه برخورد کرد تا اختلاف بیشتر نشود. در نهایت نیمه اول با شکست ۳ بر یک سپاهان مقابل الدحیل به پایان رسید.

نیمه دوم را سپاهان متفاوت از نیمه اول آغاز کرد. شاگردان محرم نویدکیا برای جبران گل‌های خورده و زنده کردن شانس صعودشان به مرحله گروهی لیگ نخبگان رو به جلوتر و هجومی‌تر از نیمه اول، توپ را در زمین مسابقه به گردش در آوردند.

در سوی دیگر الدحیل که با توجه به ۲ گل پیش بودن، حاشیه امنیت قابل اطمینانی داشت، با عقب کشیدن تحت فشار سپاهان، به دنبال حفظ توپ و برتری بود.

سپاهان در دقیقه ۵۱ روی ضربه ایستگاهی کاوه رضایی می‌رفت که به گل دوم برسد اما ذکریا با یک شیرجه دیدنی توپ را از زیر طاق دروازه بیرون کشید تا این موقعیت تبدیل به گل نشود.

در ادامه باز هم این سپاهان بود که تیم برتر میدان بود و توپ بیشتر در زمین الدحیل در گردش بود. در دقیقه ۵۷ این بار شوت از پشت محوطه جریمه آرش رضاوند می‌توانست سپاهان را به گل دوم برساند اما این بار هم دروازه‌بان الدحیل با یک شیرجه دیدنی توپ را به بیرون فرستاد تا فشار زردپوشان در نیمه دوم هنوز نتیجه‌ای در برنداشته باشد.

در ادامه با وجود برتری سپاهان و در جریان بودن توپ در زمین الدحیل، دفاع فشرده تیم قطری مانع از خلق موقعیت خطرناک روی دروازه این تیم شد. بازیکنان الدحیل هم در دقایق پایانی رو به جلوتر بازی کردند تا فشار روی این تیم کمتر شود.

در وقت‌های تلف شده نیمه دوم میلاد ذکی‌پور روی یک ریباند توپ را در محوطه شش قدم وارد دروازه الدحیل کرد تا نتیجه ۳ بر ۲ شود.

در نهایت الدحیل با نتیجه ۳ بر دو برابر سپاهان به پیروزی رسید و به مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا صعود کرد. سپاهان هم مانند سال گذشته در پلی‌آف ناکام ماند تا امسال هم در لیگ قهرمانان آسیا ۲ حضور داشته باشد و به همراه استقلال، ۲ نماینده این ایران در سطح دوم فوتبال باشگاهی آسیا باشند.

ترکیب اولیه الدحیل:

صلاح زکریا، توتا، مارکو وراتی، ادمیلسون جونیور، پیونتک، کریم بوضیاف، یوسف سابالی،بنجامین بورژو، ابراهیم بامبا ، حمام احمد و عادل بولبینه

سرمربی: جمال بلماضی

ترکیب اولیه سپاهان:

سیدحسین حسینی، امین حزباوی، محمد دانشگر، احسان حاج صفی، آریا یوسفی،میلاد زکی‌پور، محمد کریمی، آرش رضاوند، محمد عسگری، کاوه رضایی و جواد آقایی پور

سرمربی: محرم نویدکیا

