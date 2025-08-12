سپاهان نیمه اول را به الدحیل باخت
نیمه اول دیدار تیمهای الدحیل قطر و سپاهان ایران در مرحله پلیآف لیگ نخبگان آسیا به سود تیم میزبان خاتمه یافت.
به گزارش ایلنا، تیمهای فوتبال الدحیل قطر و سپاهان ایران در چارچوب دیداری از مرحله پلیآف لیگ نخبگان آسیا از ساعت 19:30 امروز (سهشنبه) در ورزشگاه بینالمللی خلیفه دوحه به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این مسابقه با پیروزی 3 بر یک نماینده قطر به پایان رسید.
در این بازی ابتدا محمدامین حزباوی در دقیقه 3 تیم سپاهان را از حریف خود پیش انداخت، اما در ادامه الدحیل سه بار توسط ابراهیم بامبا در دقیقه 11، عادل بولبینا در دقیقه 24 و کریشتوف پیونتک در دقیقه 33 دروازه سپاهان را گشود و با یک پیروزی قاطع به رختکن رفت.
عبدالله جمالی کویتی قضاوت این مسابقه را بر عهده دارد. او در نیمه اول بازی به میلاد زکیپور از تیم سپاهان کارت زرد نشان داد.
تیم سپاهان در نیمه اول با ترکیب سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، محمدامین حزباوی، محمد دانشگر، میلاد زکیپور، احسان حاجصفی، آرش رضاوند، محمد کریمی (22- امید نورافکن)، محمد عسکری، کاوه رضایی و جواد آقاییپور مقابل الدحیل صفآرایی کرد.