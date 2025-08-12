حزباوی؛ از گلزنی برای سپاهان تا اشتباه روی گل دوم الدحیل
مدافع سپاهان که گل نخست تیمش را به ثمر رسانده بود، با یک اشتباه در خط دفاعی زمینهساز گل دوم الدحیل شد.
به گزارش ایلنا،در جریان دیدار سپاهان و الدحیل در لیگ قهرمانان آسیا، ابتدا محمد حزباوی موفق شد گل اول شاگردان نویدکیا را به ثمر برساند، اما در ادامه با یک اشتباه در خط دفاعی، باعث شد حریف گل دوم خود را در دقیقه ۲۴ توسط بولبینا به ثمر برساند.
در این صحنه، حزباوی با جایگیری نامناسب و واکنش دیرهنگام، اجازه داد مهاجم الدحیل در موقعیتی مناسب قرار گرفته و گل برتری تیم قطری را ثبت کند. این اتفاق در حالی رخ داد که سپاهان پس از گل تساوی، سعی داشت کنترل بازی را در دست بگیرد.