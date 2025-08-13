بیانی: خط دفاع استقلال هنوز هماهنگ نیست/ تراکتور مدعی جدی قهرمانی است
شاهین بیانی، پیشکسوت استقلال، معتقد است خط دفاعی این تیم به دلیل تغییرات و ناهماهنگی فعلی نمیتواند جلو بازی کند و مجبور است عقب بنشیند.
به گزارش ایلنا، شاهین بیانی، پیشکسوت باشگاه استقلال، درباره شکست این تیم مقابل تراکتور در دیدار سوپرجام گفت:«استقلال تازه از مرحله بدنسازی خارج شده و هنوز شکل ایدهآل خود را پیدا نکرده است. با تغییراتی که در خط دفاع ایجاد شده، این نخستین مسابقه رسمی بود که سه مدافع جدید در کنار یکدیگر بازی کردند و همین موضوع باعث شد تیم ناچار باشد کمی عقبتر بازی کند.»
او ادامه داد: «در نیمه اول، خط دفاع استقلال با عقبنشینی، فضاهای نفوذ را بست، اما در نیمه دوم و در صحنهای که مدافعان جلو آمدند و روی ارسال حریف قرار گرفتند، گل دوم را بهراحتی دریافت کردند. استقلال نسبت به فصل گذشته کیفیت بهتری پیدا کرده و بازیکنان بهتری جذب کرده است، اما تراکتور هم نسبت به سال گذشته پیشرفت زیادی داشته و بازیکنان خارجیاش عملکرد قابل قبولی ارائه کردهاند. به نظر من تراکتور از همین ابتدای شروع لیگ، مدعی جدی قهرمانی است.»
مدافع پیشین استقلال با تأکید بر مشکلات ساختاری در خط دفاع گفت: «با شرایط فعلی، استقلال نمیتواند پرس از جلو را اجرا کند و ناچار است در یکسوم دفاعی خود متمرکز باشد. هنوز برای قضاوت نهایی زود است، اما مشخص است که خط دفاع نیاز به هماهنگی و کار بیشتری دارد.»
بیانی در مقایسه شرایط فعلی استقلال با دوران بازی خود اظهار داشت: «در زمان ما، قبل از شروع بازی عملاً یک گل از حریف جلو بودیم، چون تیمی رویایی و ۴۲ بازی بدون شکست داشتیم. امروز شرایط متفاوت است، اما نکته مهم این است که استقلال فعلی بازیکنان خوبی گرفته و با گذشت زمان بهتر خواهد شد. حتی در بازی سوپرجام، اگر آن پنالتی ساده داده نمیشد، شاید استقلال یک بر صفر برنده میشد، هرچند نیمه دوم حتی یک بار هم به محوطه جریمه تراکتور نرسیدیم.»
او در بخش پایانی صحبتهایش به شرایط مدیریتی باشگاه پرداخت و گفت: «الان زمان مناسبی برای نقد مدیریت نیست. ترکیب فعلی هیأت مدیره و حضور آقای جویباری، که از جنس هوادار است، میتواند به استقلال کمک کند. بهتر است تا پایان فصل فرصت لازم برای اجرای برنامهها به مدیرعامل داده شود. خریدهای اخیر بهویژه مهاجم جدید با رزومه خوب و بازیکنان جوان میتواند به تیم کمک کند. البته بازیکنان جوان باید از فرصتها استفاده کنند و با عملکرد خوب، جایگاه خود را در ترکیب تثبیت کنند.»
بیانی اضافه کرد: «در گذشته، بازیکنان جوان با استفاده از فرصتها به ترکیب اصلی تحمیل میشدند، اما فصل گذشته چنین اتفاقی نیفتاد. امیدوارم امسال جوانان بتوانند تواناییهای واقعی خود را نشان دهند.»