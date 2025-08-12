تغییر مهم در اعلام اسامی داوران لالیگا و لالیگا ۲

به گزارش ایلنا به نقل از وب‌سایت رسمی فدراسیون فوتبال اسپانیا، کمیته داوری مسابقات حرفه‌ای (CACP) تصمیم گرفته است که از این فصل، ترکیب داوران هر مسابقه حداکثر تا ساعت ۱۶ روز قبل از برگزاری آن اعلام شود. این رویه جدید جایگزین روند فصل گذشته خواهد شد که اسامی داوران تمام دیدارهای یک هفته، صرف‌نظر از روز برگزاری، به‌طور یکجا و معمولاً روز پنج‌شنبه منتشر می‌شد.

بر اساس این تغییر:

داوران بازی‌های جمعه، روز پنج‌شنبه معرفی می‌شوند

بازی‌های شنبه، روز جمعه اعلام خواهند شد

بازی‌های یکشنبه، روز شنبه مشخص می‌شوند

و اسامی داوران بازی‌های دوشنبه، روز یکشنبه منتشر خواهد شد

فدراسیون در بیانیه خود تأکید کرده که این تصمیم بخشی از مجموعه اقداماتی است که با توافق تمام طرف‌های ذی‌ربط فوتبال اسپانیا برای فصل جدید به منظور بهبود شفافیت و کارایی سیستم داوری اتخاذ شده است.

انتهای پیام/