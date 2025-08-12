​اعتراض رسمی استقلال به رفتار غیراخلاقی برخی هواداران تراکتور

به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال با انتشار بیانیه‌ای رسمی نسبت به رفتار توهین‌آمیز و غیراخلاقی برخی تماشاگران تراکتور در جریان و پس از دیدار دو تیم واکنش نشان داد و اعلام کرد که شکایت خود را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تقدیم کرده است.

این اتفاقات در بخشی از سکوهای ورزشگاه و علیه بانوان هوادار استقلال رخ داده و از سوی این باشگاه به‌عنوان اقدامی مغایر با قوانین داخلی و بین‌المللی فوتبال توصیف شده است.

در بیانیه باشگاه آمده است:

در پی رفتارهای توهین‌آمیز و خلاف موازین اخلاقی که شب گذشته پس از دیدار تیم‌های استقلال و تراکتور در بخشی از سکوهای ورزشگاه و علیه بانوان هوادار استقلال صورت گرفت، ضمن ابراز تأسف عمیق، مراتب اعتراض رسمی خود را اعلام و پیگیری قانونی را آغاز می‌کنیم.

این رفتارها:

مغایر با ماده ۵۴ آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر مسؤولیت باشگاه میزبان نسبت به اعمال تماشاگران خود است.

خلاف ماده ۷۱ آیین‌نامه انضباطی که توهین و هتک حرمت نسبت به اشخاص حاضر در مسابقه را تخلف انضباطی قابل مجازات می‌داند.

بر خلاف ماده ۱۳ آیین‌نامه انضباطی فیفا که هرگونه تبعیض یا رفتار تحقیرآمیز مبتنی بر جنسیت را ممنوع و مستوجب محرومیت‌های سنگین می‌داند.

باشگاه استقلال امروز به صورت رسمی شکایت خود را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تقدیم و درخواست رسیدگی فوری نموده است.

باشگاه استقلال خواستار رقم خوردن این موارد است:

۱. شناسایی و محرومیت ورود به ورزشگاه برای اشخاص خاطی که در ویدیوها به وضوح قابل شناسایی هستند.

۲. اعمال مجازات انضباطی علیه باشگاه تراکتور، مطابق ماده ۵۴ آیین‌نامه انضباطی به دلیل مسؤولیت عینی نسبت به رفتار تماشاگران.

۳. محکومیت رسمی این رفتارها از سوی باشگاه تراکتور به منظور حفظ روابط محترمانه دو باشگاه و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه.

همچنین، با توجه به آنکه این اعمال مشمول عنوان مجرمانه «توهین و هتک حرمت بانوان» است، از قوه قضائیه و دادستان محترم به عنوان مدعی‌العموم تقاضا داریم بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب قوانین جزایی کشور، به این پرونده ورود و اقدامات قانونی لازم را معمول دارند.

باشگاه استقلال تأکید می‌کند که احترام به کرامت انسانی و امنیت روانی تماشاگران، از اصول غیرقابل اغماض فوتبال است و هرگونه تساهل در برخورد با این قبیل رفتارها، تهدیدی جدی برای فرهنگ ورزش محسوب می‌شود.

ما همواره به احترام و دوستی میان هواداران دو باشگاه بزرگ استقلال و تراکتور اعتقاد داشته‌ایم و بر این باوریم که برخورد قاطع با هنجارشکنان، تضمین‌کننده تداوم این احترام متقابل خواهد بود.

