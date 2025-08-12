رسمی: لیست 26 نفره تیم ملی امید اعلام شد
امید روانخواه 26 بازیکن را به اردوی تیم ملی امید دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، امید روانخواه، سرمربی تیم ملی فوتبال امید اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو و حضور در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا تیم ملی فوتبال زیر 23 سال که از 29 مرداد لغایت 19 شهریورماه 1404 برگزار می شود، را اعلام کرد.
تیم ملی در مرداد ماه اردوی ده روزهای را در تهران پشت سر گذاشت و حالا امید روانخواه لیست 26 نفره جدیدی را نوشته و مطابق این لیست چهار بازیکن کنار گذاشته شدند که دوتای آنها مجتبی فخریان و یعقوب براجعه، بازیکنان جوان و شناخته شده پرسپولیس هستند. همچنین تراکتور و سپاهان هیچ سهمی در تیم ملی امید نخواهند داشت.
استقلال و ملوان سه سهمیه در این لیست دارند و پس از آنها پرسپولیس، فجر، گلگهر، خیبر و پیکان با دو سهمیه قرار دارند. کیا، شمس آذر و نساجی نیز هر کدام یک بازیکن در تیم ملی امید دارند. همچنین چهار بازیکن لژیونر به تیم ملی زیر ۲۳ سال ایران دعوت شدهاند.
با توجه به مصوبه جدید فدراسیون و اضافه شدن سهمیه خرید لیگ برتری به باشگاههایی که به تیم ملی امید بازیکن میدهند، حضور بازیکنان جوان در این تیم برای باشگاههای فوتبال ایران اهمیت بسیار زیادی دارد.
تیم ملی امید ایران باید در شهریورماه در رقابتهای مرحله مقدماتی حاضر شود. طبق برنامهریزی کنفدراسیون فوتبال آسیا، این مسابقات از تاریخ ۱۲ تا ۱۸ شهریور به میزبانی شهر ابوظبی برگزار خواهد شد. ایران در این رقابتها با تیمهای امارات، هنگکنگ و گوام در یک گروه قرار دارد و باید برای صعود به مرحله نهایی رقابتها آماده شود.
لیست بازیکنان فراخوانده شده به تیم ملی امید به تفکیک پست به شرح زیر است:
دروازهبانها:
محمد خلیفه (آلومینیوم اراک)، امیرمهدی مقصودی (کیا)، محمدعلی شکیبا (گلگهر سیرجان) و آرشا شکوری (لوسیل قطر)
مدافعان:
سهیل صحرایی (پرسپولیس)، کسری طاهری (پیکان)، ارشیا وثوقیفر (فجر سپاسی)، فرزین معاملهگری (مدافع)، مسعود محبی (خیبر خرم آباد)، دانیال ایری (ملوان)، سید مهدی مهدوی (آلومینیوم)، محمدمهدی زارع (اخمت گروژنی)
هافبکها:
محمدحسین صادقی (پرسپولیس)، اسماعیل قلیزاده (استقلال)، امیرمحمد رزاقینیا (استقلال)، یادگار رستمی (فجر سپاسی)، پوریا لطیفیفر (گلگهر سیرجان)، مهدی گودرزی (خیبر خرم آباد)، عباس حبیبی (ملوان)، مهدی جعفری (ملوان)، علیرضا صفری (چادرملو)، محمدجواد حسین نژاد (ماخاچ قلعه)،
مهاجمان:
سعید سحرخیزان (استقلال)، عرفان جمشیدی (پیکان)، امیررضا شیخی راد (نساجی) و رضا غندیپور (شباب الاهلی)