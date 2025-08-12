خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آرامش استقلالی سابق در شب قهرمانی تراکتور (عکس)

آرامش استقلالی سابق در شب قهرمانی تراکتور (عکس)
کد خبر : 1673027
لینک کوتاه کپی شد.

مهرداد محمدی از نزدیک و البته از روی سکوهای ورزشگاه نقش جهان، مصاف تراکتور و استقلال در سوپرجام را تماشا کرد.

به گزارش ایلنا، مهرداد محمدی مدت زیادی از فصل پیش را به خاطر درگیری با مصدومیت شدید، از دست داد. البته او در هفته های پایانی به تمرینات گروهی اضافه شد و حتی دقایقی کوتاه به میدان رفت اما نتوانست اثراتی از بهبودی کامل را به نمایش بگذارد. به همین علت با شروع فصل جدید و با وجود تغییر سرمربی استقلال، مهرداد باز هم جایی در این تیم نداشت.

ساپینتو روی نام محمدی خط قرمز کشید تا او تهران را به مقصد تبریز ترک کند. شرایط مهرداد در تمرینات پیش فصل تراکتور این نوید را می‌داد که او به شرایط مناسبی رسیده اما روز بازی سوپرجام و در حالی که همه منتظر تقابل زودهنگام او و ساپینتتو بودند، در اتفاقی عجیب و با نظر دراگان اسکوچیچ، محمدی حتی در لیست 18 نفره هم قرار نگرفت.آرامش استقلالی سابق در شب قهرمانی تراکتور (عکس)

آرامش استقلالی سابق در شب قهرمانی تراکتور (عکس)

غیبت او در لیست تراکتور می‌تواند یکبار دیگر فرضیه عدم بهبودی کاملش را مطرح کند اما باید این را هم در نظر گرفت که با توجه به شرایط آماده سازی تیم‌ها در پیش فصل طبیعی است که برخی نفرات هنوز به شرایط مناسب نرسیده باشند.

در هر حال، مهرداد محمدی از روی سکوها نظاره گر جدال تیم سابق و جدیدش بود و البته هنگام رد و بدل شدن گلها ری‌اکشن خاصی از خود نشان نداد. ساکت و آرام قهرمانی تراکتور را تماشا کرد.

جالب است که مهرداد با وجود نوع جدایی‌اش از استقلال – بر خلاف برخی بازیکنان - هنوز نه تنها پستهای مربوط به دوران حضورش در این تیم را آرشیو نکرده، بلکه تا این لحظه هیچ پست یا استوری درباره قهرمانی تراکتور نیز روی صفحه خود قرار نداده که در نوع خود اقدامی جالب است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور