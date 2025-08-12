آرامش استقلالی سابق در شب قهرمانی تراکتور (عکس)

به گزارش ایلنا، مهرداد محمدی مدت زیادی از فصل پیش را به خاطر درگیری با مصدومیت شدید، از دست داد. البته او در هفته های پایانی به تمرینات گروهی اضافه شد و حتی دقایقی کوتاه به میدان رفت اما نتوانست اثراتی از بهبودی کامل را به نمایش بگذارد. به همین علت با شروع فصل جدید و با وجود تغییر سرمربی استقلال، مهرداد باز هم جایی در این تیم نداشت.

ساپینتو روی نام محمدی خط قرمز کشید تا او تهران را به مقصد تبریز ترک کند. شرایط مهرداد در تمرینات پیش فصل تراکتور این نوید را می‌داد که او به شرایط مناسبی رسیده اما روز بازی سوپرجام و در حالی که همه منتظر تقابل زودهنگام او و ساپینتتو بودند، در اتفاقی عجیب و با نظر دراگان اسکوچیچ، محمدی حتی در لیست 18 نفره هم قرار نگرفت. ​

غیبت او در لیست تراکتور می‌تواند یکبار دیگر فرضیه عدم بهبودی کاملش را مطرح کند اما باید این را هم در نظر گرفت که با توجه به شرایط آماده سازی تیم‌ها در پیش فصل طبیعی است که برخی نفرات هنوز به شرایط مناسب نرسیده باشند.

در هر حال، مهرداد محمدی از روی سکوها نظاره گر جدال تیم سابق و جدیدش بود و البته هنگام رد و بدل شدن گلها ری‌اکشن خاصی از خود نشان نداد. ساکت و آرام قهرمانی تراکتور را تماشا کرد.

جالب است که مهرداد با وجود نوع جدایی‌اش از استقلال – بر خلاف برخی بازیکنان - هنوز نه تنها پستهای مربوط به دوران حضورش در این تیم را آرشیو نکرده، بلکه تا این لحظه هیچ پست یا استوری درباره قهرمانی تراکتور نیز روی صفحه خود قرار نداده که در نوع خود اقدامی جالب است.

