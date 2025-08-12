خبرگزاری کار ایران
آریاکیا، دفاع چپ جدید مس رفسنجان

آریاکیا، دفاع چپ جدید مس رفسنجان
باشگاه مس رفسنجان از خرید جدید خود رونمایی کرد.

به گزارش ایلن، پوریا آریاکیا بازیکن فصل قبل ذوب آهن اصفهان با عقد قراردادی به مس رفسنجان پیوست. او چهاردهمین بازیکن جدید مس برای لیگ بیست و پنجم است.

آریا کیا که در پست دفاع چپ بازی می کند سابقه حضور در تیم‌های پیکان تهران، تراکتور تبریز، آلومینیوم اراک و پارس جنوبی جم را در کارنامه خود دارد.

مس رفسنجان برای فصل جدید زیر نظر رسول خطیبی در حال بسته شدن است و  در تابستان امسال با جذب نفراتی مثل محسن فروزان، حامد پاکدل، احمدرضا  زنده روح، ماتئوس کاستا، میلاد فخرالدینی و ... به دنبال آن است تا ضمن تقویت اسکواد قبلی، حضوری موفق در لیگ داشته باشد.

مس فصل پیش  به شکلی جدی خطر سقوط را لمس می‌کرد اما در نهایت در لیگ برتر ماندنی شد.

