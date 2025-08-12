درخواست عجیب ستاره بارسلونا برای فروش همتیمی صمیمیاش!
رختکن بارسلونا روزهای آرامی را پشت سر نمیگذارد. طبق گزارشها، گاوی پس از درگیری شدید با فِرمین لوپز، همتیمی و دوست قدیمیاش، به مدیران باشگاه درخواست داده او را در فهرست فروش قرار دهند.
به گزارش ایلنا، رابطه این دو که از دوستیشان در آکادمی لاماسیا شکل گرفته بود، حالا به بحرانی بیسابقه رسیده است.
گفته میشود جرقه این اختلاف از تنش میان نامزدهای دو بازیکن آغاز شد؛ رابطهای که هیچگاه دوستانه نبوده و حالا به شکافی جدی میان خود بازیکنان منجر شده است. ماجرا زمانی شدت گرفت که گاوی، در روز تولد ۲۱ سالگیاش، هیچ پیامی از فِرمین دریافت نکرد. این سکوت سنگین با یک پست مرموز در اینستاگرام فِرمین ادامه پیدا کرد؛ عکسی سیاهوسفید از جشن گل، و سپس متنی تند و غیرمستقیم که میگفت: «آدمهای بد هرگز پیروز نمیشوند... و بزودی خود واقعیشان را به دنیا نشان میدهند.»
روز بعد، گاوی که از این رفتار خشمگین بود، مستقیماً نزد آلخاندرو اچواریا، مشاور بانفوذ ریاست باشگاه، رفت و خواستار فروش فِرمین شد. خبر این درخواست به سرعت به گوش فِرمین رسید و طبق ادعاها، همین موضوع دلیل اصلی پیام طعنهآمیز او در شبکههای اجتماعی بوده است.
تنها فردی که شاید بتواند این شکاف را ترمیم کند، هانسی فلیک است. مربی آلمانی تحت فشار است که دو بازیکن را پای میز گفتوگو بیاورد تا این تنش به روحیه تیمی ضربه نزند.
فِرمین از نظر فنی و انگیزشی برای بارسا مهم است، اما مدیران نیز میدانند که او یکی از معدود بازیکنانی است که میتواند درآمد قابلتوجهی برای باشگاه به همراه بیاورد. با فشار مالی برای جذب یک ستاره بزرگ، ایده فروش او در صورت دریافت پیشنهاد مناسب، وسوسهبرانگیز است.