لواندوفسکی راز استثنایی بودن یامال را فاش کرد
رابرت لواندوفسکی، ستاره باتجربه بارسلونا، میگوید تنها ۵۰ دقیقه زمان لازم داشت تا بفهمد لامین یامال چیزی فراتر از یک استعداد معمولی است.
به گزارش ایلنا، رابرت لواندوفسکی در گفتوگو با بیبیسی اسپورت فاش کرد که نخستین برخوردش با یامال در سن ۱۵ سالگی همه پیشفرضهایش را تغییر داده است. مهاجم لهستانی گفت:«برای اولینبار در زندگیام بعد از ۵۰ دقیقه دیدم که یک بازیکن چیز خاصی دارد. باورم نمیشد، چون در این سن چنین بازیکنی ندیده بودم. فکر کردم در ۱۵ سالگی این غیرممکن است.»
یامال که محصول آکادمی لاماسیا است، از همان اولین روزهای حضورش در تیم اصلی بارسلونا نگاهها را به خود جلب کرد. حالا بعد از گذشت سه سال، او با رسیدن به ۱۸ سالگی، قرارداد جدیدی امضا کرده و پیراهن شماره ۱۰ را به تن دارد؛ همان شمارهای که پیشتر به لیونل مسی تعلق داشت. بسیاری معتقدند توپ طلای آینده نیز در انتظار این پدیده جوان است.
لواندوفسکی که خودش نیز در مسیر رقابت برای این جایزه قرار داشته، میگوید حتی در ۳۶ سالگی هم از همتیمیهای جوانش درس میگیرد:«فهمیدم نمیتوانم با آنها رقابت کنم، اما میتوانم کمکشان کنم و آنها هم به من کمک میکنند. وقتی میبینم هنوز لازم نیست خودم را به آنها برسانم و آنها باید من را دنبال کنند، یعنی فصل آینده هم میتواند عالی باشد.»
لواندوفسکی فصل گذشته با ۴۲ گل، نقشی کلیدی در سهگانه قهرمانی بارسلونا داشت و امیدوار است پس از رهایی از مصدومیت و در کنار یامال و مارکوس رشفورد، دوباره بدرخشد.