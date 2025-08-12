همان بهتر که هویلوند روی سکوهای الدترافورد بماند

به گزارش ایلنا، هویلوند ۲۲ ساله که فصل گذشته تنها چهار گل در لیگ برتر و در مجموع ۱۰ گل در ۵۲ بازی برای یونایتد به ثمر رساند، ظاهراً تمایل دارد برای جایگاه خود در الدترافورد بجنگد؛ هرچند خریدهای تابستانی این تیم شامل ماتئوس کنیا، برایان امبومو و بنجامین ششکو، او را به نیمکت نزدیک‌تر کرده است. با این حال، باشگاه انگلیسی دیگر او را بخشی از پروژه نمی‌داند و مشتاق فروشش است.

ساکی در گفت‌وگو با گاتزتا دلو اسپورت هشدار داد:«اگر ترجیح می‌دهد روی نیمکت یا سکوهای الدترافورد بنشیند تا این‌که فیکس میلان شود، بهتر است در همان‌جا بماند. میلان باید عاشقانه دوست داشته شود، نه این‌که گزینه دوم باشد. اگر آتش درون نداری و حاضر به فداکاری برای باشگاه و هم‌تیمی‌هایت نیستی، بهتر است اصلاً نیایی.»

او افزود:«ما داریم درباره مارکو فان‌باستن یا یکی از بهترین مهاجمان اروپا حرف نمی‌زنیم؛ او یک بازیکن خوب است، نه بیشتر. اگر میلان تو را می‌خواهد، باید بی‌درنگ چمدان ببندی و با اولین پرواز به مالمپسا بیایی. میلان یک نام افسانه‌ای در فوتبال است. بازیکنان باید برای حضور در اینجا قدردان باشند، نه برعکس. بله، منچستریونایتد هم تیم بزرگی است، اما وقتی یک باشگاه جایگاه ثابت به تو می‌دهد و دیگری به‌دنبال فروش توست، انتخاب باید روشن باشد.»

در حال که ایگلی تاره، مدیر ورزشی میلان، همچنان در انگلیس اوضاع را زیر نظر دارد، تصمیم نهایی بر عهده خود هویلوند است. اگر شک و تردیدش ادامه یابد، ساکی معتقد است میلان باید به سراغ مهاجمی برود که واقعاً می‌خواهد پیراهن قرمز و مشکی را به تن کند.

