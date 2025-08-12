دی وینتر در آستانه پیوستن به میلان

خبرگزاری کار ایران
کنو دی وینتر، مدافع بلژیکی جنوا، امروز وارد میلان می‌شود تا مراحل پایانی انتقالش به روسونری را پشت سر بگذارد.

به گزارش ایلنا، پس از توافق کامل میان دو باشگاه، تنها مراحل رسمی شامل تست‌های پزشکی و امضای قرارداد باقی مانده است. دی وینتر قراردادی پنج ساله تا ۳۰ ژوئن ۲۰۳۰ با میلان امضا خواهد کرد.

انتقال این مدافع ۲۰ ساله در پی جدایی مالیک تیاو به نیوکاسل انجام می‌شود. میلان در جست‌وجوی جانشین او چند گزینه از جمله کوموتزو (فیورنتینا) و لئونی (پارما) را بررسی کرد، اما در نهایت با توجه به شرایط مالی، انتخاب نهایی به سراغ مدافع جنوا رفت. توافق حاصل‌شده شامل انتقال دائمی با مبلغ ۲۰ میلیون یورو به‌علاوه ۵ میلیون یورو پاداش است.

دی وینتر در خط دفاعی میلان با بازیکنانی چون پاولوویچ، گابیا و توموری رقابت خواهد داشت. هرچند پیش‌بینی می‌شود دو نفر از این سه بازیکن بیشتر در ترکیب اصلی حضور داشته باشند، اما این مدافع بلژیکی امیدوار است با عملکرد خوب بتواند جایگاه ثابت خود را به دست آورد و حتی معادلات ترکیب اصلی را تغییر دهد.

