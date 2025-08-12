خبرگزاری کار ایران
بازگشت جود بلینگام به میادین به تعویق افتاد

ستاره انگلیسی رئال مادرید پس از جراحی شانه، با یک برنامه ویژه در حال گذراندن دوران نقاهت است و تا حداقل پایان اکتبر قادر به بازگشت نخواهد بود.

به گزارش ایلنا، جود بلینگام که در نوامبر ۲۰۲۳ در جریان دیدار برابر رایو وایه‌کانو دچار دررفتگی شانه شده بود، ماه‌ها با درد و با کمک باندهای مخصوص به میدان رفت. این آسیب‌دیدگی در طول بیش از ۱۰۰ بازی برای او مشکلات مداوم ایجاد کرد و ضربات مکرر به دست و شانه‌اش باعث شد که در نهایت تصمیم به جراحی بگیرد.

عمل جراحی روز ۱۶ جولای انجام شد و پزشکان به او توصیه کردند تا مراحل اولیه درمان را با استراحت کامل طی کند. طبق گزارش روزنامه اسپانیایی «آس»، روند بهبودی به‌صورت «آرام و کنترل‌شده» پیش می‌رود و بلینگام فعلاً بخش نخست ریکاوری را در کنار خانواده‌اش در جامائیکا سپری می‌کند.

رئال مادرید با آگاهی از حساسیت این عمل، قصد ندارد در بازگشت هافبک ۲۲ ساله شتاب کند. هدف این است که او بدون کوچک‌ترین ریسک به میادین بازگردد، چرا که پزشکان هشدار داده‌اند هرگونه فشار زودهنگام می‌تواند روند درمان را مختل کند.

با این شرایط، بازگشت احتمالی بلینگام به ترکیب «کهکشانی‌ها» به اواخر اکتبر موکول شده و او بخش آغازین فصل جدید لالیگا و مراحل ابتدایی لیگ قهرمانان را از دست خواهد داد.

