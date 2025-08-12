معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری:
ورزش ایران با هوش مصنوعی متحول می شود
نشست مشترکی با حضور وزیر ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد تا برنامههای توسعه هوش مصنوعی در حوزه ورزش هماهنگ شود.
به گزارش ایلنا، بکارگیری هوش مصنوعی و مباحث فناورانه در حوزه ورزش یکی از اقدامات مهم وزارت ورزش و جوانان است که با اهتمام ویژه در اولویت برنامههای این وزارتخانه قرار گرفته است. صبح امروز (سهشنبه 21 مرداد ماه) نشست مشترکی با حضور وزیر ورزش و جوانان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در محل این معاونت برگزار شد تا هماهنگی لازم برای اجرای بهتر تفاهمنامه منعقد شده بین طرفین صورت گیرد.
حسین افشین در گفتوگو با صداوسیما درباره توسعه هوش مصنوعی در ورزش کشور گفت: «ابتدا باید از وزیر ورزش و جوانان تشکر کنم که مصرانه پیگیر ورود حوزه علم و فناوری در ورزش همگانی و قهرمانی هستند. در حوزه علم وضعیت خوبی داریم و دانشآموزان ما دو سال است در مسابقات جهانی شرکت میکنند و دو مدال نقره کسب کردهاند. اما در حوزه کاربرد، وضعیت خوبی نداریم و رتبه ما در دنیا ۷۰ است که قابل دفاع نیست.»
اوافزود: «تلاش کردیم هوش مصنوعی را در صنایع مختلف از جمله ورزش وارد کنیم. شروع کار با رشته کشتی بوده و تجهیزات لازم با همکاری وزارت ورزش و جوانان در اختیار این فدراسیون قرار گرفته است. این پروژه زمانبر است و حدود یک سال طول میکشد تا خروجی ملموسی داشته باشد.»
افشین همچنین تاکید کرد: «عملیاتی کردن برنامههای هوش مصنوعی نیازمند تأمین اعتبار خاص است و تیمهای علمی و ورزشی باید با هم هماهنگ شوند تا همکاری مؤثری شکل گیرد. در جلسه امروز پروپوزالهایی از فدراسیونها و تیمهای علمی ارائه شد و هماهنگیهای خوبی انجام شده است.»
او در پایان به مصادیق هوش مصنوعی در ورزش اشاره کرد و گفت: «یکی از مصادیق دادهبرداری از ورزشکار برای شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارائه تمرینات فردی است. همچنین در آنالیز رقبا و موضوع داوری فوتبال میتوان از فناوریهای نوین بهره برد.»