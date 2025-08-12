خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سیتی چشم به جذب ستاره رئال مادرید دوخته است

سیتی چشم به جذب ستاره رئال مادرید دوخته است
کد خبر : 1672952
لینک کوتاه کپی شد.

منچسترسیتی پس از جدایی سه بازیکن خود، قصد دارد برای جذب رودریگو، وینگر برزیلی رئال مادرید اقدام کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از مارکا، پپ گواردیولا با موافقت برای فروش جک گریلیش به اورتون، ساوینیو به تاتنهام و جیمز مک‌آتی به ناتینگهام فارست، فضا را برای اضافه شدن یک خرید بزرگ در خط حمله باز کرده است. یکی از گزینه‌های اصلی او، رودریگو است که آینده‌اش در رئال مادرید زیر نظر سرمربی جدید، ژابی آلونسو، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

رودریگو که در جام جهانی باشگاه‌ها نقشی کمرنگ داشت، به نظر می‌رسد فصل جدید جایگاه ثابتی در ترکیب کهکشانی‌ها نداشته باشد. با این حال، تاکنون هیچ مذاکره مستقیمی بین دو باشگاه انجام نشده و خود این بازیکن نیز درباره آینده‌اش اظهارنظری نکرده است.

رئال مادرید هنوز رقم مشخصی برای فروش ستاره برزیلی تعیین نکرده، اما با توجه به قیمت‌های بالای بازار نقل‌وانتقالات انگلیس، انتظار می‌رود در صورت موافقت، رقم درخواستی بسیار بالا باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور