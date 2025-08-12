سیتی چشم به جذب ستاره رئال مادرید دوخته است

به گزارش ایلنا و به نقل از مارکا، پپ گواردیولا با موافقت برای فروش جک گریلیش به اورتون، ساوینیو به تاتنهام و جیمز مک‌آتی به ناتینگهام فارست، فضا را برای اضافه شدن یک خرید بزرگ در خط حمله باز کرده است. یکی از گزینه‌های اصلی او، رودریگو است که آینده‌اش در رئال مادرید زیر نظر سرمربی جدید، ژابی آلونسو، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

رودریگو که در جام جهانی باشگاه‌ها نقشی کمرنگ داشت، به نظر می‌رسد فصل جدید جایگاه ثابتی در ترکیب کهکشانی‌ها نداشته باشد. با این حال، تاکنون هیچ مذاکره مستقیمی بین دو باشگاه انجام نشده و خود این بازیکن نیز درباره آینده‌اش اظهارنظری نکرده است.

رئال مادرید هنوز رقم مشخصی برای فروش ستاره برزیلی تعیین نکرده، اما با توجه به قیمت‌های بالای بازار نقل‌وانتقالات انگلیس، انتظار می‌رود در صورت موافقت، رقم درخواستی بسیار بالا باشد.

