خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت حلقه نامزدی جورجینا با رونالدو چقدر ارزش دارد؟

قیمت حلقه نامزدی جورجینا با رونالدو چقدر ارزش دارد؟
کد خبر : 1672947
لینک کوتاه کپی شد.

کریستیانو رونالدو در اقدامی پرزرق‌وبرق و بدون توجه به هزینه‌ها، حلقه نامزدی بی‌نظیری را به جورجینا رودریگز تقدیم کرد و رسماً گام بعدی رابطه هشت‌ساله‌شان را برداشت.

به گزارش ایلنا،  پس از سال‌ها شایعات درباره ازدواج مخفی یا نامعلوم بودن وضعیت این رابطه، این زوج سرانجام اعلام کردند که مراسم ازدواج در راه است، هرچند هنوز تاریخ دقیقی مشخص نشده است.

جورجینا، مدل و اینفلوئنسر متولد آرژانتین، با انتشار تصویری از حلقه بیضی‌شکل در اینستاگرام، پاسخ «بله» خود به این پیشنهاد را تأیید کرد.

نشریه Brides از بنجامین خُردیپور، کارشناس جواهرات، درباره این اثر هنری سؤال کرد و او توضیح داد:«به نظر ما این یک الماس بیضی ۲۲ قیراطی با رنگ H و شفافیت VS1 است که روی پلاتین نصب شده و دو الماس بیضی دیگر، هرکدام دو قیراط، در کنار آن قرار دارد. قیمت این حلقه حدود ۱.۲ میلیون دلار است.»

قیمت حلقه نامزدی جورجینا با رونالدو چقدر ارزش دارد؟

رونالدو پیش‌تر درباره ازدواج با جورجینا گفته بود:«ممکن است یک سال دیگر باشد، شش ماه دیگر یا حتی یک ماه دیگر. هزار درصد مطمئنم که اتفاق می‌افتد.»

این دو از سال ۲۰۱۶ و ملاقات در فروشگاه گوچی مادرید با هم آشنا شدند. رونالدو، ستاره ۴۰ ساله النصر عربستان و پردرآمدترین ورزشکار جهان، بدون تردید توانسته چنین خریدی را با آسودگی انجام دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور