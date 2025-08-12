قیمت حلقه نامزدی جورجینا با رونالدو چقدر ارزش دارد؟

به گزارش ایلنا، پس از سال‌ها شایعات درباره ازدواج مخفی یا نامعلوم بودن وضعیت این رابطه، این زوج سرانجام اعلام کردند که مراسم ازدواج در راه است، هرچند هنوز تاریخ دقیقی مشخص نشده است.

جورجینا، مدل و اینفلوئنسر متولد آرژانتین، با انتشار تصویری از حلقه بیضی‌شکل در اینستاگرام، پاسخ «بله» خود به این پیشنهاد را تأیید کرد.

نشریه Brides از بنجامین خُردیپور، کارشناس جواهرات، درباره این اثر هنری سؤال کرد و او توضیح داد:«به نظر ما این یک الماس بیضی ۲۲ قیراطی با رنگ H و شفافیت VS1 است که روی پلاتین نصب شده و دو الماس بیضی دیگر، هرکدام دو قیراط، در کنار آن قرار دارد. قیمت این حلقه حدود ۱.۲ میلیون دلار است.»

رونالدو پیش‌تر درباره ازدواج با جورجینا گفته بود:«ممکن است یک سال دیگر باشد، شش ماه دیگر یا حتی یک ماه دیگر. هزار درصد مطمئنم که اتفاق می‌افتد.»

این دو از سال ۲۰۱۶ و ملاقات در فروشگاه گوچی مادرید با هم آشنا شدند. رونالدو، ستاره ۴۰ ساله النصر عربستان و پردرآمدترین ورزشکار جهان، بدون تردید توانسته چنین خریدی را با آسودگی انجام دهد.

