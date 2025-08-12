جلسه مهم فلیک و دکو پس از جدایی ستاره بارسلونا
هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، قرار است طی روزهای آینده با دکو، مدیر ورزشی باشگاه، درباره وضعیت خط دفاعی گفتوگو کند.
به گزارش ایلنا، اینیگو مارتینز، مدافع باسابقه که تنها یک فصل در نوکمپ حضور داشت، هفته گذشته با فسخ قرارداد به صورت آزاد راهی لیگ عربستان شد.
بارسلونا مانعی برای این انتقال ایجاد نکرد، اما خروج او حالا فلیک را فقط با سه مدافع میانی تخصصی در ترکیب اصلی باقی گذاشته است؛ پائو کوبارسی، رونالد آرائوخو و آندریاس کریستنسن. این در حالی است که دو نفر آخر در یک سال گذشته با مصدومیتهای مکرر روبهرو بودهاند.
جدایی مارتینز حدود ۱۴ میلیون یورو از لیست دستمزدها را سبک کرد اما همچنان نگرانیها درباره توانایی بارسا برای ثبت قراردادهای جدید پابرجاست. خوان لاپورتا، رئیس باشگاه، تأیید کرده که قوانین مالی لالیگا همچنان اجازه هزینهکرد آزاد را نمیدهد و حتی ثبت نام خوان گارسیا و مارکوس رشفورد هم در هالهای از ابهام است.
با این شرایط، فلیک پس از دیدار جام خوان گامپر مقابل کومو گفت:«با دکو صحبت میکنم و بعد میبینیم چه میشود، اما الان فکر نمیکنم مدافع جدیدی بگیریم.»
بارسلونا این هفته دفاع از عنوان قهرمانی لالیگا را آغاز میکند و به نظر میرسد کوبارسی در کنار یکی از آرائوخو یا کریستنسن در قلب خط دفاع بازی کند.
حتی جرارد مارتین، مدافع چپ جوان، در پیشفصل به عنوان مدافع میانی آزمایش شد. با این حال، شایعاتی از علاقه بارسا به جذب خرونیمو اسپینا، مدافع جوان اتلتیکو مادرید، به گوش میرسد.