دستور موقت کمیته اخلاق برای متهمان پرونده فساد مس رفسنجان

بر این اساس، آرا صادره جدید کمیته اخلاق به شرح ذیل است؛

پیرو درخواست دیوان تحقیقات درباره پرونده تشکیل شده در دادگستری استان کرمان(شهرستان رفسنجان) مشهور به پرونده رسیدگی به اتهامات فساد در فوتبال علیه

1- خداداد افشاریان فرزند جمعه

2- سهیل مهدی فرزند محمد

3- علی علیزاده فرزند محمد

4- مجید زیندینی فرزند علی

۵- شهاب زندی فرزند اسدالله

6-پژمان راهبر فرزند نوراله

7- علی قرائی مکی آبادی فرزند غلامحسین

۸- ریحانه عسگری فرزند علی

9- فاطمه حسینی دادوکلائی فرزند ابراهیم

با توجه به محتویات پرونده – اقاریر برخی متهمین بر دریافتی های فاقد منشاء قانونی – بازداشت برخی متهمین – اخبار جرائد و برخی رسانه ها – مصاحبه های مقامات رسمی قوه قضائیه – کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان و اظهارات مطلعین و مکاتبات کنفدراسیون فوتبال آسیا در اعلام نتایج رسیدگی و گزارش واصله مورخ 1403/11/02 شماره 140341417 دبیرکل فدراسیون فوتبال مبنی بر قصد برخی متهمین بر انجام فعالیت های فوتبالی و رأی بدوی شماره دادنامه 140421390003237144 شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان رفسنجان لذا از آن جایی که در وضعیت فعلی فعالیت هر کدام از متهمین موجب خدشه به اعتبار و حیثیت و خوشنامی فوتبال می گردد و از طرفی انتساب هر کدام از افراد در برخی سمت ها امکان ایجاد تزلزل سمت مزبور و ورود ضرر به مجموعه های فوتبالی و حقوقی اشخاص فوتبالی را در پی خواهد داشت لذا مستند به مواد 2 و 3 و 4 و 10 و 11 و 12 و بند 1 ماده 65 آئین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال تعلیق موقت نامبردگان از هر نوع فعالیت فوتبالی و فوتسال و فوتبال ساحلی تا صدور حکم قطعی رأی دادگاه کیفری 2 و تعیین تکلیف نهایی صادر می گردد.

دستور صادره مستند به ماده 66 آئین نامه اخلاق فدراسیون فوتبال ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در کمیته استیناف است.

