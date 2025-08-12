اقدام احساسی ستاره آرسنال برای کودکان انگلیسی (عکس)

به گزارش ایلنا، بوکایو ساکا که در ایلینگ به دنیا آمده و بزرگ شده، تصمیم گرفت به محله‌ای که خاطرات کودکی‌اش را در آن گذرانده است، دین خود را ادا کند. او روزی شاگرد مدارس ادوارد بثام و گرینفورد های بود و حالا با حضور شخصی در این مدارس و دو مدرسه دیگر، لباس‌های نو را به دست بیش از هزار دانش‌آموز رساند تا بخشی از بار هزینه‌های زندگی خانواده‌ها را سبک کند.

این بازیکن تیم ملی انگلیس در اقدامی غافلگیرکننده وارد مدارس شد و با استقبال پرشور دانش‌آموزان، معلمان و والدین روبه‌رو شد. او علاوه بر اهدای لباس‌ها، به کودکان امضا داد، عکس یادگاری گرفت و با لبخند، روزی به‌یادماندنی برایشان ساخت.

ساکا که سه سال پیش پس از درخشش در یورو ۲۰۲۰ و رسیدن انگلیس به فینال، نشان «آزادی شهر» ایلینگ را دریافت کرده بود، پس از این دیدارها در اینستاگرام نوشت:«روز خاصی بود که به خانه برگشتم و پروژه لباس مدرسه را آغاز کردیم. از همه مدارس، همکاران و کسانی که برای اهدای این لباس‌ها به دانش‌آموزان کمک کردند، سپاسگزارم.»

