به گزارش ایلنا، استقلال در طول تاریخ خود مدافعانی را به فوتبال ایران معرفی کرده که نامشان با استحکام، تمرکز و بازی بی‌اشتباه گره خورده است. بازیکنانی مانند اکبر کارگرجم، شاهین بیانی، مهدی پاشازاده، سهراب بختیاری‌زاده، پیروز قربانی و امیرحسین صادقی، سال‌ها دیوار دفاعی محکم استقلال را تشکیل می‌دادند و با کمترین لغزش، بارها در مسیر قهرمانی تیم ایستادند.

این مدافعان علاوه بر توانایی‌های فنی، با تعصب و تمرکز بی‌نظیر خود، اعتماد کامل هواداران و کادرفنی را به‌دست آورده بودند. در دوران حضور آن‌ها، خط دفاع استقلال نه‌تنها نقطه ضعف نبود، بلکه نقطه قوت اصلی تیم محسوب می‌شد و بسیاری از پیروزی‌ها و جام‌ها، از همین استحکام دفاعی نشأت می‌گرفت.

با این حال، در دیدار اخیر سوپرجام، خط دفاعی استقلال عملکردی متفاوت با آنچه در گذشته دیده شده بود ارائه داد. اشتباهات فردی و نبود هماهنگی کافی، در چند صحنه حساس زمینه‌ساز گل‌های حریف شد. در این میان، عملکرد مدافعان کنونی از جمله آرمین سهرابیان و سامان فلاح در برخی دقایق بازی، بار دیگر بحث مقایسه نسل‌ها را میان هواداران زنده کرد.

هواداران قدیمی استقلال خوب به یاد دارند که پیشکسوتان این باشگاه چگونه با کمترین حاشیه و نهایت تمرکز، در سخت‌ترین بازی‌ها کمربند دفاعی تیم را حفظ می‌کردند. این تفاوت‌ها باعث شده تا بسیاری بر این باور باشند که مدافعان امروز باید بیش از پیش از تجربه و مسیر پیشکسوتان الهام بگیرند و با تمرین بیشتر، هماهنگی بالاتر و تمرکز حداکثری، میراث آن نسل طلایی را ادامه دهند.

شاید استقلال سوپرجام را از دست داد، اما هنوز فرصت هست تا مدافعان امروز نشان دهند می‌توانند مثل بزرگان گذشته، محافظان مطمئن خط دفاع تیم باشند. حالا باید دید در روزهای باقی‌مانده نقل‌وانتقالات چه اتفاقی می افتد، باشگاه استقلال مدافع جدیدی به تیم اضافه می‌کند یاخیر.

