به گزارش ایلنا، خلیل‌زاده با اشاره به محرومیت اخیر بیرانوند، قاطعانه از او حمایت کرد و گفت: «علی بازیکن بزرگی است و یکی از بهترین گلرهای تاریخ فوتبال ایران به حساب می‌آید. حضورش در ترکیب تیم به ما آرامش می‌دهد.» او همچنین افزود که بیرانوند از وضعیت پیش آمده "دلخور و ناراحت" است و ابراز امیدواری کرد که به زودی به تیم بازگردد.

کاپیتان تراکتور در ادامه، به اظهارات جنجالی جواد خیابانی علیه بیرانوند در تلویزیون واکنش نشان داد و با احترام اما قاطعانه گفت: «کسی که تریبون دارد و در پخش زنده است، باید بداند چه حرفی می‌زند. خانواده‌ها پای تلویزیون نشسته‌اند و انجام یکسری کارها درست نیست. بیرانوند برای کشور زحمت کشیده و چنین برخوردهایی اصلاً درست نیست.»

در پایان، شجاع خلیل‌زاده به موضوع تورنمنت کافا پرداخت و صراحتاً اعلام کرد که این تورنمنت "کمکی به تیم ملی نمی‌کند." او تاکید کرد: «باید با تیم‌های بزرگ بازی کنیم تا سرمربی تیم ملی مشکلات تیم را بفهمد. نمی‌شود با تاجیکستان بازی کنی و نقطه ضعف تیم برایت مشخص شود.» خلیل‌زاده با درک محدودیت‌های فدراسیون، ابراز امیدواری کرد که با کمک مسئولان دولتی، دو بازی تدارکاتی قدرتمند برای تیم ملی در نظر گرفته شود."

انتهای پیام/