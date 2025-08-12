خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خلیل‌زاده: با بیرانوند درست رفتار کنید!

خلیل‌زاده: با بیرانوند درست رفتار کنید!
کد خبر : 1672729
لینک کوتاه کپی شد.

شجاع خلیل‌زاده، کاپیتان باتجربه تراکتور، پس از قهرمانی تیمش در سوپرجام، به دو موضوع مهم واکنش نشان داد: لزوم حمایت از علیرضا بیرانوند و بی‌فایده بودن تورنمنت کافا برای تیم ملی.

به گزارش ایلنا، خلیل‌زاده با اشاره به محرومیت اخیر بیرانوند، قاطعانه از او حمایت کرد و گفت: «علی بازیکن بزرگی است و یکی از بهترین گلرهای تاریخ فوتبال ایران به حساب می‌آید. حضورش در ترکیب تیم به ما آرامش می‌دهد.» او همچنین افزود که بیرانوند از وضعیت پیش آمده "دلخور و ناراحت" است و ابراز امیدواری کرد که به زودی به تیم بازگردد.

کاپیتان تراکتور در ادامه، به اظهارات جنجالی جواد خیابانی علیه بیرانوند در تلویزیون واکنش نشان داد و با احترام اما قاطعانه گفت: «کسی که تریبون دارد و در پخش زنده است، باید بداند چه حرفی می‌زند. خانواده‌ها پای تلویزیون نشسته‌اند و انجام یکسری کارها درست نیست. بیرانوند برای کشور زحمت کشیده و چنین برخوردهایی اصلاً درست نیست.»

خلیل‌زاده: با بیرانوند درست رفتار کنید!

در پایان، شجاع خلیل‌زاده به موضوع تورنمنت کافا پرداخت و صراحتاً اعلام کرد که این تورنمنت "کمکی به تیم ملی نمی‌کند." او تاکید کرد: «باید با تیم‌های بزرگ بازی کنیم تا سرمربی تیم ملی مشکلات تیم را بفهمد. نمی‌شود با تاجیکستان بازی کنی و نقطه ضعف تیم برایت مشخص شود.» خلیل‌زاده با درک محدودیت‌های فدراسیون، ابراز امیدواری کرد که با کمک مسئولان دولتی، دو بازی تدارکاتی قدرتمند برای تیم ملی در نظر گرفته شود."

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور