خلیلزاده: با بیرانوند درست رفتار کنید!
شجاع خلیلزاده، کاپیتان باتجربه تراکتور، پس از قهرمانی تیمش در سوپرجام، به دو موضوع مهم واکنش نشان داد: لزوم حمایت از علیرضا بیرانوند و بیفایده بودن تورنمنت کافا برای تیم ملی.
به گزارش ایلنا، خلیلزاده با اشاره به محرومیت اخیر بیرانوند، قاطعانه از او حمایت کرد و گفت: «علی بازیکن بزرگی است و یکی از بهترین گلرهای تاریخ فوتبال ایران به حساب میآید. حضورش در ترکیب تیم به ما آرامش میدهد.» او همچنین افزود که بیرانوند از وضعیت پیش آمده "دلخور و ناراحت" است و ابراز امیدواری کرد که به زودی به تیم بازگردد.
کاپیتان تراکتور در ادامه، به اظهارات جنجالی جواد خیابانی علیه بیرانوند در تلویزیون واکنش نشان داد و با احترام اما قاطعانه گفت: «کسی که تریبون دارد و در پخش زنده است، باید بداند چه حرفی میزند. خانوادهها پای تلویزیون نشستهاند و انجام یکسری کارها درست نیست. بیرانوند برای کشور زحمت کشیده و چنین برخوردهایی اصلاً درست نیست.»
در پایان، شجاع خلیلزاده به موضوع تورنمنت کافا پرداخت و صراحتاً اعلام کرد که این تورنمنت "کمکی به تیم ملی نمیکند." او تاکید کرد: «باید با تیمهای بزرگ بازی کنیم تا سرمربی تیم ملی مشکلات تیم را بفهمد. نمیشود با تاجیکستان بازی کنی و نقطه ضعف تیم برایت مشخص شود.» خلیلزاده با درک محدودیتهای فدراسیون، ابراز امیدواری کرد که با کمک مسئولان دولتی، دو بازی تدارکاتی قدرتمند برای تیم ملی در نظر گرفته شود."