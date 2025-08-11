مصدومیت تلخ کاپیتان استقلال در سوپرجام

به گزارش ایلنا، دیدار سوپرجام فوتبال ایران بین استقلال و تراکتور برای روزبه چشمی، صحنه‌ای به یادماندنی و در عین حال تلخ رقم زد. او در دقیقه ۱۲ با ضربه سر دیدنی روی ارسال رامین رضائیان، دروازه تراکتور را باز کرد و آبی‌ها را پیش انداخت، اما این شادی خیلی زود رنگ درد به خود گرفت.

در لحظه ضربه، برخورد شدید گلر جوان تراکتور، ادیب زارعی، با کاپیتان استقلال باعث شد چشمی به شدت به زمین بیفتد و از ناحیه کتف دست چپ آسیب ببیند.

شدت مصدومیت به حدی بود که او نتوانست پس از گل خوشحالی زیادی انجام دهد و باقی دقایق را با درد ادامه داد. کادر پزشکی استقلال چندین مرتبه در کنار زمین کتف او را اسپری زدند تا بتواند در زمین بماند و بازی را به پایان برساند.

چشمی که امیدوار بود با این گل، همانند فینال جام حذفی، تیمش را به قهرمانی دیگری برساند، در نهایت بدون کسب جام و با مصدومیت شدید، ورزشگاه نقش جهان را ترک کرد. در زمان عبور از میکسدزون، بانداژ و آتل روی دست چپ او کاملاً مشهود بود و به دلیل شرایط جسمانی‌اش، هیچ گفت‌وگویی با خبرنگاران انجام نداد.

