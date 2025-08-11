نظری جویباری: امروز بروم بهتر است تا فردا

به گزارش ایلنا، علی نظری جویباری پس از شکست استقلال برابر تراکتور در سوپرجام و از دست رفتن جام قهرمانی، مقابل خبرنگاران قرار گرفت و در اظهاراتی صریح از تصمیم خود برای استعفا گفت. او تاکید کرد که این جدایی ارتباطی با دخالت‌های اعضای هیئت مدیره ندارد و تنها به دلیل خستگی و شرایط دشوار کاری، قصد دارد مسئولیت را واگذار کند. در ادامه مشروح صحبت‌های او را می‌خوانید:

شکست مقابل تراکتور؟

فوتبال است دیگر، یک سر آن برد و یک سر آن باخت است. متاسفانه امروز خوب فوتبال بازی کردیم. فکر نمی کردیم 7، 8 دقیقه آخر آن اتفاقات بیفتد.

دلیل باخت در سوپرجام؟

دلیل خاصی ندارد؛ فوتبال است دیگر... من چه بگویم؟

توافق با آسانی؟

هنوز نه... توافقی صورت نگرفته است.

جنگ نابرابر با تیم های آسیایی داریم

برای سقف صحبت کردم. تیمی که می خواهد با الهلال و النصر و تیم های اماراتی بازی کند، باید به فکر آبروی نظام هم باشد. کل هزینه تیم ما می شود 5، 6 میلیون دلار؛ یک بازیکن الهلال می شود 100 میلیون دلار. یک بازیکن النصر می شود 400 میلیون دلار. پس ما جنگ برابر نداریم. این موضوعی است که فدراسیون باید برایش فکری کند.

استقلال مدعی قهرمانی در لیگ است

سوپرجام که تازه تشکیل شده؛ ساپینتو تازه شروع کرده و تراکتور هم قهرمان لیگ بوده است. ما چندین یار عوض کردیم و بالای 10 بازیکن جدید داشتیم. تا جا بیفتند، زمان لازم است. استقلال مطمئنم که تیم خوبی می شود. قول می دهم این تیم یکی از مدعیان صد درصد قهرمانی است.

تاثیر نبود ساپینتو روی نیمکت؟

صددرصد تاثیر داشت؛ سرمربی ما روی سکو بود و انشاالله فدراسیون همکاری کند تا ایشان برگردد. من سه بار نامه زدم و از آقای تاج هم خواهش کردم که استیناف بررسی کند. موقعی که همه سرمربیان خارجی رفتند، ساپینتو به ایران آمده و باید از او قدردانی کند.

خسته شده ام...

من گفته ام که اگر بشود، کنار بروم. واقعا خسته شده ام و شرایط را مهیا نمی بینم.

دخالت های تاجرنیا در کار مدیرعامل؟

ناهماهنگی هایی وجود دارد، اما این ها دلیل بر جدایی نمی بینم. واقعا از آقای شریعتمداری ممنونم که نهایت همکاری را با ما کرد. تیم خوبی را توانستیم ببندیم. از هیئت مدیره و آقای تاجرنیا هم تشکر می کنم، ولی واقعا دیگر توانش را ندارم. احساس می کنم که اگر امروز بروم، بهتر است تا فردا بروم.

حضور عزیزی خادم در هیئت مدیره؟

به من ربط ندارد، اطلاعی ندارم و درباره خودم تصمیم می گیرم. سعی کردم تیم خوب ببندم و با خاطره خوب بروم.

تاثیر سیدورف را سال آینده می بینید

شاید بالای صد جلسه با سیدورف داشتیم. امثال سیدورف باید به فوتبال ایران بیایند و زیرساختش را درست کنند. مطمئن باشید ثمره حضور سیدورف را سال آینده خواهید دید.

زمان جدایی از استقلال؟

امروز و فردا فرقی نمی کند، واقعا احساس کردم که دیگر نمی توانم.

انتهای پیام/