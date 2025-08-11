واکنش بیرانوند به قهرمانی تراکتور و درخشش ادیب زارعی

به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان سرشناس تیم تراکتور که به دلیل محرومیت چهار ماهه قادر به حضور در دیدار سوپرجام نبود، پس از قهرمانی تراکتور در این مسابقه با انتشار استوری‌هایی در صفحه شخصی‌اش واکنش نشان داد.

او ابتدا با استوری‌ای قهرمانی تراکتور را به هواداران این تیم تبریک گفت و نوشت:

در استوری بعدی، بیرانوند از ادیب زارعی، دروازه‌بان دوم تراکتور که در این بازی جانشین او شده بود، حمایت کرد و نوشت: این تشویق به نوعی نشان‌دهنده رضایت بیرانوند از عملکرد گلر جوان تراکتور بود و روحیه‌بخشی برای او به حساب می‌آمد.

