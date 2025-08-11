خبرگزاری کار ایران
واکنش بیرانوند به قهرمانی تراکتور و درخشش ادیب زارعی

واکنش بیرانوند به قهرمانی تراکتور و درخشش ادیب زارعی
کد خبر : 1672715
علیرضا بیرانوند که به دلیل محرومیت چهار ماهه از ترکیب تراکتور دور خواهد بود، با انتشار استوری‌هایی موفقیت تراکتور و دروازه‌بان جایگزینش ادیب زارعی را تبریک و حمایت کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان سرشناس تیم تراکتور که به دلیل محرومیت چهار ماهه قادر به حضور در دیدار سوپرجام نبود، پس از قهرمانی تراکتور در این مسابقه با انتشار استوری‌هایی در صفحه شخصی‌اش واکنش نشان داد.

او ابتدا با استوری‌ای قهرمانی تراکتور را به هواداران این تیم تبریک گفت و نوشت:   واکنش بیرانوند به قهرمانی تراکتور و درخشش ادیب زارعی

در استوری بعدی، بیرانوند از ادیب زارعی، دروازه‌بان دوم تراکتور که در این بازی جانشین او شده بود، حمایت کرد و نوشت:  واکنش بیرانوند به قهرمانی تراکتور و درخشش ادیب زارعیاین تشویق به نوعی نشان‌دهنده رضایت بیرانوند از عملکرد گلر جوان تراکتور بود و روحیه‌بخشی برای او به حساب می‌آمد.

