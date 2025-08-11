خبرگزاری کار ایران
اسکوچیچ: قهرمانی حقمان بود

اسکوچیچ: قهرمانی حقمان بود
سرمربی تراکتور تیمش را مستحق قهرمانی سوپرجام فوتبال ایران می‌داند.

به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پس از دیدار با استقلال تهران در سوپرجام اظهار داشت: ازپیروزی و به‌ویژه کسب جام بسیار راضی هستم. لایق این قهرمانی بودیم. پس از دریافت گل، موقعیت‌سازی دشوار شد زیرا استقلال عقب نشست و چشم به ضدحملات داشت که کار ما را سخت کرد. با این حال، حملات دامنه‌داری انجام دادیم و استحقاق این پیروزی را داشتیم. این موفقیت را به کادر فنی، بازیکنان، هواداران و تمامی زحمت‌کشان باشگاه تبریک می‌گویم.

وی ادامه داد: از دقیقه اول بر بازی تسلط داشتیم و سوار بر جریان مسابقه بودیم. استقلال در برخی مقاطع با ضدحملات خطرساز شد، اما ما با استمرار و حفظ نظم، بازی خوبی ارائه کردیم. استقلال حریف قدرتمندی بود و خوشحالم که پیروز شدیم.

اسکوچیچ در مورد حضور نام ریکاردو آلوز در فهرست تیم گفت: اطلاع خاصی ندارم؛ او در تمرینات حاضر نشد.

سرمربی تراکتور درباره عملکرد ادیب زارعی دروازه‌بان جوان تیم، بیان کرد: او گلر جوان و بسیار خوبی است. حتی دروازه‌بانان بزرگ هم گل می‌خورند. در فینال بزرگی بازی کرد و آینده روشنی پیش رو دارد. انتظار زیادی از او دارم.

وی درباره مقایسه تیم فعلی با فصل گذشته تصریح کرد: برای این مقایسه هنوز زود است. چند بازیکن را از دست دادیم و چند بازیکن جدید اضافه شدند، اما نشان دادیم که حریف سرسختی هستیم و رقبا روی ما حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. هنوز فرصت داریم تا نقاط قوت و ضعف را بهتر بشناسیم. سال گذشته هم قول قهرمانی ندادم، اما با نهایت تلاش کار خواهیم کرد و این تنها قول من است.

