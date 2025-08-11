اسکوچیچ: قهرمانی حقمان بود

به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پس از دیدار با استقلال تهران در سوپرجام اظهار داشت: ازپیروزی و به‌ویژه کسب جام بسیار راضی هستم. لایق این قهرمانی بودیم. پس از دریافت گل، موقعیت‌سازی دشوار شد زیرا استقلال عقب نشست و چشم به ضدحملات داشت که کار ما را سخت کرد. با این حال، حملات دامنه‌داری انجام دادیم و استحقاق این پیروزی را داشتیم. این موفقیت را به کادر فنی، بازیکنان، هواداران و تمامی زحمت‌کشان باشگاه تبریک می‌گویم.

وی ادامه داد: از دقیقه اول بر بازی تسلط داشتیم و سوار بر جریان مسابقه بودیم. استقلال در برخی مقاطع با ضدحملات خطرساز شد، اما ما با استمرار و حفظ نظم، بازی خوبی ارائه کردیم. استقلال حریف قدرتمندی بود و خوشحالم که پیروز شدیم.

اسکوچیچ در مورد حضور نام ریکاردو آلوز در فهرست تیم گفت: اطلاع خاصی ندارم؛ او در تمرینات حاضر نشد.

سرمربی تراکتور درباره عملکرد ادیب زارعی دروازه‌بان جوان تیم، بیان کرد: او گلر جوان و بسیار خوبی است. حتی دروازه‌بانان بزرگ هم گل می‌خورند. در فینال بزرگی بازی کرد و آینده روشنی پیش رو دارد. انتظار زیادی از او دارم.

وی درباره مقایسه تیم فعلی با فصل گذشته تصریح کرد: برای این مقایسه هنوز زود است. چند بازیکن را از دست دادیم و چند بازیکن جدید اضافه شدند، اما نشان دادیم که حریف سرسختی هستیم و رقبا روی ما حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. هنوز فرصت داریم تا نقاط قوت و ضعف را بهتر بشناسیم. سال گذشته هم قول قهرمانی ندادم، اما با نهایت تلاش کار خواهیم کرد و این تنها قول من است.

