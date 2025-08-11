خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شرمندگی سامان فلاح پس از شکست استقلال!

شرمندگی سامان فلاح پس از شکست استقلال!
کد خبر : 1672710
لینک کوتاه کپی شد.

سامان فلاح پس از شکست استقلال در دیدار حساس سوپرجام با یک جمله کوتاه اما پر احساس، از هواداران تیمش عذرخواهی کرد.

به گزارش ایلنا، مدافع استقلال ،سامان فلاح، پس از شکست ۲ بر ۱ تیمش مقابل تراکتور در دیدار سوپرجام، با ناراحتی و حسرت از هواداران استقلال عذرخواهی کرد. این مسابقه حساس با اشتباهاتی در خط دفاع استقلال و یک پنالتی منجر به گل برای تراکتور همراه بود.

فلاح که در دقایق پایانی بازی تعویض شد و با چشمانی اشکبار زمین را ترک کرد، تنها جمله‌ای که پس از پایان بازی بیان کرد این بود:«شرمنده هواداران استقلال هستم.»

این جمله کوتاه نشان‌دهنده میزان ناراحتی و فشار روحی این مدافع  بود که با یک اشتباه باعث شد اسمش در این دیدار مهم شکست بخورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور