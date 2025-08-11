شرمندگی سامان فلاح پس از شکست استقلال!
سامان فلاح پس از شکست استقلال در دیدار حساس سوپرجام با یک جمله کوتاه اما پر احساس، از هواداران تیمش عذرخواهی کرد.
به گزارش ایلنا، مدافع استقلال ،سامان فلاح، پس از شکست ۲ بر ۱ تیمش مقابل تراکتور در دیدار سوپرجام، با ناراحتی و حسرت از هواداران استقلال عذرخواهی کرد. این مسابقه حساس با اشتباهاتی در خط دفاع استقلال و یک پنالتی منجر به گل برای تراکتور همراه بود.
فلاح که در دقایق پایانی بازی تعویض شد و با چشمانی اشکبار زمین را ترک کرد، تنها جملهای که پس از پایان بازی بیان کرد این بود:«شرمنده هواداران استقلال هستم.»
این جمله کوتاه نشاندهنده میزان ناراحتی و فشار روحی این مدافع بود که با یک اشتباه باعث شد اسمش در این دیدار مهم شکست بخورد.