شرمندگی سامان فلاح پس از شکست استقلال!

به گزارش ایلنا، مدافع استقلال ،سامان فلاح، پس از شکست ۲ بر ۱ تیمش مقابل تراکتور در دیدار سوپرجام، با ناراحتی و حسرت از هواداران استقلال عذرخواهی کرد. این مسابقه حساس با اشتباهاتی در خط دفاع استقلال و یک پنالتی منجر به گل برای تراکتور همراه بود.

فلاح که در دقایق پایانی بازی تعویض شد و با چشمانی اشکبار زمین را ترک کرد، تنها جمله‌ای که پس از پایان بازی بیان کرد این بود:«شرمنده هواداران استقلال هستم.»

این جمله کوتاه نشان‌دهنده میزان ناراحتی و فشار روحی این مدافع بود که با یک اشتباه باعث شد اسمش در این دیدار مهم شکست بخورد.

