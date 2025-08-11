خداداد: تراکتور با صبوری قهرمان شد
خداداد عزیزی گفت استقلال تیم بزرگی است اما تراکتور صبورانه برد را گرفت.
به گزارش ایلنا، خداداد عزیزی، مدیر تیم تراکتور، با تبریک به هواداران این تیم پس از برتری ۲-۱ برابر استقلال در سوپرجام، عملکرد بازیکنانش را ستود و گفت تیم با وجود فشار زیاد و عقبافتادنهای مشابه فصل قبل، با صبر و تجربه به بازی برگشت. او درباره جدایی برخی بازیکنان و ماجرای قرارداد آلوز با سپاهان توضیح داد و از آمادگی تراکتور برای ادامه مسیر خبر داد.
مدیر تیم تراکتور ضمن تبریک به هواداران تیم از وضعیت تیمش گفت: به طرفداران تراکتور و آنهایی که همیشه با ما بودند تبریک میگویم. تبریک میگویم به مجموعه تراکتور و امیدوارم که این موفقیتها ادامهدار باشد.
او درباره عملکرد قوی تیمش در اولین بازی فصل گفت: فکر میکنم با اینکه اولین روز بازیهای فصل بود تیم ما کامل آماده نبود ولی ما همون شاکله پارسال را داشتیم و شکل فوتبالمان الحمدالله با درایت اسکوچیچ و دستیارانش و تجربه بازیکنانمان نگه داشتیم.
عزیزی با یاداوری بازی فصل قبل تراکتور مقابل استقلال گفت: باز مثل اواخر فصل که در سه چهار بازی ۱-۰ عقب افتاده بودیم برگشتیم به بازی. بازی فولاد که ۱-۰جلو بودیم ولی مثلا مثل بازی استقلال فصل قبل یا گل گلهر فصل قبل شد. نشان دادیم که بچههای ما خیلی صبور فوتبال بازی میکنند. ما موقعیتهای زیادی هم داشتیم که استفاده نکردیم. طبیعتا بازی سوپرجام با لیگ فرق دارد. استقلال تیمی است که اسم بزرگی دارد، تیم بزرگی است، مربی بزرگی دارد و بالاخره استقلال است. من گفته بودم که این بازی بازی سختی برای ما خواهد بود. خیلی به ما فشار آمد و بازی سنگینی بود ولی الحمدالله ختم به خیر شد و ۲-۱ بردیم و به طرفداران تراکتور تبریک میگویم.
او درباره جدا شدن ۳ بازیکن اصلی تراکتور و قرارداد آلوز با سپاهان گفت: آلوز با ما قرارداد دارد ولی اینکه چرا رفته و با سپاهان قرارداد بسته خودش باید جواب بدهد. چیزی که من میدانم این است که ایشان ۳ سال با ما قرارداد دارد و حتی کارت بازیاش هم صادر شده. باز هم ما چیزهایی برای گفتن دارین ولی رو نمیکنیم.
عزیزی درباره بازی بعدی مقابل استقلال و شیوه بازی امروز توصیح داد: ما شکل فوتبالمان همین است. ما روی زمین بازی میکنیم و در کارهای ترکیبی سعی میکنیم موقعیتسازی کنیم و به گل برسیم. امروز هم دیدید ما موقعیتهای زیادی داشتیم خصوصا در نیمه دوم.
او با تعریف از گلری آدان گفت: با این سن و سال به نظر من دو سه تا توپ عالی گرفت. در کل الحمدالله بردیم و خدا را شکر.