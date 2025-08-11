کامبک رویایی تیم اسکوچیچ در اصفهان
تراکتور ۲-۱ استقلال: تراکتور قهرمان سوپرجام شد
در یک شب پرهیجان و نفسگیر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان، تیم فوتبال تراکتور تبریز با کامبکی دراماتیک، موفق شد استقلال را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد و برای نخستین بار جام قهرمانی سوپرجام را بالای سر ببرد.
به گزارش ایلنا، دیدار حساس سوپرجام فوتبال ایران بین تیمهای تراکتور تبریز و استقلال تهران، از ساعت 19:30 امروز (دوشنبه) در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد. این مسابقه که به نوعی رونمایی از خریدهای جدید و محک جدی تیمها پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر بود، با برتری 2 بر یک تراکتور به پایان رسید و جام قهرمانی به تبریزیها رسید. تراکتور، قهرمان فصل گذشته لیگ برتر، با شکست استقلال، قهرمان جام حذفی، برای اولین بار عنوان قهرمانی سوپرجام را جشن گرفت.
ترکیب تراکتور: ادیب زارعی، شجاع خلیلزاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلیفر (76 - مهدی شیری)، محمد نادری، ایگور پوستونسکی، اودیل خامروبکوف، مهدی ترابی (68 - تومیسلا اشتراکالی)، مهدی هاشمنژاد، دوماگوی دروژدک و امیرحسین حسینزاده.
ترکیب استقلال: آنتونیو آدان، آرمین سهرابیان، سامان فلاح (2+90- امیرمحمد رزاقینیا)، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی (72 - حسین گودرزی)، روزبه چشمی، رامین رضاییان، دیدیه اندونگ، علیرضا کوشکی (2+90- سعید سحرخیزان)، مهران احمدی (72 - محمدحسین اسلامی) و محمدرضا آزادی (58 - دوکنز نازون).
گلزنان:
⦁ استقلال: روزبه چشمی (12)
⦁ تراکتور: امیرحسین حسینزاده (87 - پنالتی)، تومیسلا اشتراکالی (1+90)
⦁ دقیقه 7: اشتباه آرمین سهرابیان، مدافع استقلال، موقعیت خطرناکی را برای تراکتور ایجاد کرد. توپ به مهدی ترابی رسید و او با پاس عرضی خود به محوطه شش قدم، دروازه استقلال را تهدید کرد که آنتونیو آدان به موقع توپ را مهار کرد.
⦁ دقیقه 12: گل برای استقلال! رامین رضاییان از روی یک ضربه ایستگاهی ارسالی دیدنی انجام داد و روزبه چشمی با ضربه سر دقیق خود، دروازه تراکتور را باز کرد. چشمی پس از گل در برخورد با دروازهبان تراکتور از ناحیه سر مصدوم شد.
⦁ دقیقه 20: تراکتور روی یک کرنر فرصت گلزنی داشت. توپ ارسالی به الکساندر سدلار رسید و او با ضربه خود، توپ را با اختلاف کمی از کنار دروازه استقلال به بیرون فرستاد.
⦁ دقیقه 28: امیرحسین حسینزاده با یک شوت زمینی دروازه استقلال را تهدید کرد که آنتونیو آدان، دروازهبان اسپانیایی استقلال، به راحتی توپ را در اختیار گرفت.
⦁ دقیقه 3+45: ارسال پای چپ دانیال اسماعیلیفر روی سر محمد نادری نشست اما ضربه سر این بازیکن از بالای دروازه استقلال به بیرون رفت.
نیمه دوم: کامبک تراکتور در دقایق پایانی و نجاتهای آدان
⦁ دقیقه 50: ابوالفضل جلالی، مدافع استقلال، روی اشتباه بازیکن تراکتور صاحب توپ شد و پس از نفوذ به محوطه جریمه، با شوتی خطرناک، توپ را از کنار دروازه به بیرون فرستاد.
⦁ دقیقه 52: تراکتور صاحب ضربه کرنر شد. توپ به محوطه جریمه استقلال ارسال شد و الکساندر سدلار با ضربه سر دروازه را تهدید کرد، اما آنتونیو آدان با واکنشی دیدنی، توپ را دفع کرد و مانع باز شدن دروازه استقلال شد.
⦁ دقیقه 66: ارسال توپ به محوطه جریمه استقلال با ضربه سر مهدی ترابی همراه بود که توپ از کنار دروازه آبیها به بیرون رفت.
⦁ دقیقه 71: تراکتوریها بار دیگر دروازه استقلال را تهدید کردند. ایگور پوستونسکی با شوتی غافلگیرکننده، آدان را به چالش کشید، اما دروازهبان استقلال باز هم با عکسالعملی به موقع، دروازه تیمش را نجات داد.
⦁ دقیقه 80 تا 85: جنجال و پنالتی! در یک صحنه مشکوک در محوطه جریمه استقلال، بازیکنان تراکتور معتقد بودند توپ به دست سامان فلاح، مدافع استقلال، برخورد کرد. پس از بررسی صحنه در اتاق VAR، وحید کاظمی، داور مسابقه، اعلام پنالتی کرد.
⦁ دقیقه 87: حسینزاده، ناجی تراکتور از روی نقطه پنالتی! مهاجم جوان تراکتور با خونسردی پشت ضربه پنالتی ایستاد و با یک ضربه دقیق، دروازه استقلال را گشود تا امید به پیروزی در دل هواداران تراکتور زنده شود.
⦁ دقیقه 90: درخشش آدان و جلوگیری از گل برتری! امیرحسین حسینزاده، که انگیزه بالایی داشت، از پشت محوطه جریمه شوتی سرکش روانه دروازه استقلال کرد، اما واکنش تماشایی آدان، دروازهبان استقلال، مانع از گل شدن توپ شد و آن را به کرنر فرستاد.
⦁ دقیقه 1+90: اشتباه مرگبار و گل پیروزی تراکتور! در حالی که بازی به لحظات پایانی خود نزدیک میشد، اشتباه بازیکنان استقلال در خط دفاعی، تومیسلا اشتراکالی را در موقعیت تک به تک با آدان قرار داد و او با ضربهای حسابشده، دروازه آبیها را باز کرد تا تراکتور به گل پیروزیبخش دست یابد.
⦁ دقیقه 6+90: باز هم آدان، باز هم کرنر! در آخرین ثانیههای بازی، محمد نادری، مدافع چپ تراکتور، با شوتی سنگین دروازه استقلال را تهدید کرد، اما آنتونیو آدان بار دیگر با واکنش سریع خود، توپ را دفع کرد و به کرنر فرستاد تا از افزایش اختلاف جلوگیری کند.