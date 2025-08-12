اورتون به دنبال جذب قرضی جک گریلیش
مذاکرات بین باشگاه اورتون و منچسترسیتی برای انتقال قرضی جک گریلیش، وینگر انگلیسی، به گودیسون پارک پیشرفت چشمگیری داشته است.
به گزارش ایلنا، مذاکرات اورتون برای جذب جک گریلیش، وینگر منچسترسیتی، پیشرفت قابل توجهی داشته است. اورتون مذاکرات خود با منچسترسیتی را برای جذب جک گریلیش بهصورت قرضی در فصل ۲۰۲6/۲۰۲۵ شدت بخشیده است. مذاکرات در مراحل پیشرفتهای قرار دارد و گریلیش به این انتقال چراغ سبز نشان داده است.
اورتون به دنبال یک قرارداد قرضی یکساله بدون گزینه خرید است و در حال مذاکره برای تعیین نحوه تقسیم دستمزد 300.000 پوندی هفتگی گریلیش است. اورتون آماده پرداخت بخش قابلتوجهی از این دستمزد (حدود ۱۲ میلیون پوند برای یک فصل) است و منچسترسیتی نیز احتمالاً بخشی از آن را پوشش خواهد داد.
بهویژه پس از عملکرد ضعیف اورتون در فصل گذشته در فاز هجومی، دیوید مویس، سرمربی اورتون، گریلیش را بهعنوان گزینهای کلیدی برای تقویت خلاقیت خط حمله تیم میبیند. حذف گریلیش از فهرست منچسترسیتی برای جام جهانی باشگاهها و عدم حضور در بازیهای کلیدی مانند فینال جام حذفی مقابل کریستال پالاس، نشاندهنده کاهش نقش او در تیم است.
گریلیش انگیزه زیادی برای احیای حرفه خود پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ دارد، زیرا عدم بازی منظم باعث حذف او از لیست تیم ملی انگلیس در یورو ۲۰۲۴ شد. او امیدوار است با بازی در اورتون، دوباره به ترکیب تیم توماس توخل بازگردد.
گریلیش به دلایل شخصی ترجیح میدهد در لیگ برتر و بویژه در شمال انگلیس بماند که همین موضوع، اورتون را به گزینهای جذاب تبدیل میکند.