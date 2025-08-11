استقلال یک نیمه تا فتح سوپرجام

به گزارش ایلنا، نیمه نخست مصاف تیم‌های استقلال و تراکتور در چارچوب سوپرجام فوتبال ایران، با برتری یک گله آبی‌پوشان پایتخت به پایان رسید.

در این دیدار استقلال زود به گل رسید و در دقیقه ۱۲ روی یک ضربه ایستگاهی و توپ ارسالی رضاییان، روزبه چشمی موفق شد با ضربه سر دروازه تراکتور را باز کند.

بعد از گل تیم تراکتور کمی جلو آمد تا گل خورده را جبران کند و در دقیقه ۱۹ سدلار فرصت شوتزنی خوبی داشت که توپ او راهی اوت شد.

در ادامه بازی متعادل دنبال شد و فرصت خاصی روی دروازه‌ها ایجاد نشد و در نهایت استقلال موفق شد با ارائه یک نمایش منطقی و با یک گل در نیمه اول، پیروز از زمین خارج شود.

همکاری دو کاپیتان استقلال روی تنها گل نیمه اول، از نکات جالبی بود که هواداران این تیم را به فصل جدید امیدوار کرد. روزبه چشمی زننده گل قهرمانی استقلال در جام حذفی، حالا در آستانه تکرار ماجرا برای سوپرجام است. او که زننده آخرین گل تیم ملی ایران در جام جهانی نیز لقب گرفته، حالا نشان داده تخصص خوبی در زدن گلهای حساس دارد.

استقلال در حالی برنده نیمه اول شد که بیشتر توپ و میدان در اختیار تراکتور بود اما آبی‌ها توانستند روی یکی از معدود موقعیت های خود به گل به ثمر برسند. عدم هماهنگی ادیب زارعی با خط دفاع تیمش نیز در رقم خوردن این اتفاق دخیل بود.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، محمدرضا آزادی، رامین رضاییان، علیرضا کوشکی و سامان فلاح

ترکیب تراکتور:

ادیب زارعی، دانیال اسماعیلی‌فر، سدلار، شجاع خلیل‌زاده، محمد نادری، پوستونستکی، خامروبکوف، مهدی هاشم نژاد، مهدی ترابی، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، دروژدک.

