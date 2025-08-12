تولد یک غول جدید در لیورپول؛ افتتاح ورزشگاه جدید اورتون با ظرفیت ۵۲۸۸۸ نفر
صل جدیدی برای اورتون با افتتاح ورزشگاه مدرن و ۵۲۸۸۸ نفری آغاز شد. این ورزشگاه با الهام از تاریخ صنعتی شهر لیورپول طراحی شده است.
به گزارش ایلنا، شاید پنجره نقل و انتقالات و مسابقات تدارکاتی پیشفصل برای دیوید مویس و شاگردانش در اورتون چندان امیدوارکننده پیش نرفته باشد اما همه در بخش آبی مرسیساید، برای نخستین میزبانی ورزشگاه جدید اورتون با نام هیل دیکینسون هیجانزده هستند. ورزشگاهی که قرار است از امسال، جایگزین گودیسون پارک مشهوری شود که حالا، تبدیل به خانه جدید تیم زنان اورتون شده است. در اولین بازی تیم بزرگسالان مردان به میزبانی ورزشگاه جدید، اورتونیها با یک گل مغلوب رم شدند اما جشن افتتاحیه، هواداران اورتون را به رقم زدن فصلی جدید در فوتبال انگلیس امیدوار میکند.
ساخت این ورزشگاه که از سال ۲۰۲۱ آغاز شد، در پایان سال ۲۰۲۴ تکمیل و پس از یک دوره آزمایشی شامل برگزاری چند دیدار دوستانه از جمله اولین بازی در فوریه ۲۰۲۵ بهطور رسمی آماده میزبانی رقابتهای فصل 26–2025 لیگ برتر شد. این پروژه با سرمایهای در حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون پوند اجرا شده و انتظار میرود اثر اقتصادی قابل توجهی معادل حدود ۱.۳ میلیارد پوند برای منطقه به همراه داشته باشد. این ورزشگاه علاوه بر میزبانی از مسابقات باشگاهی، جزو میزبانان پیشنهادی یورو ۲۰۲۸ بوده و امکان برگزاری رویدادهای بزرگ مانند سری رقابتهای Ashes لیگ راگبی و کنسرتهای موسیقی فراهم است، تا نقش آن فراتر از یک زمین فوتبال و تبدیل به مرکز چندمنظوره فرهنگی و ورزشی شود. معماری ورزشگاه با الهام از فضای صنعتی و تاریخی اسکلهها طراحی شده است: نمای آجری با الهام از انبارهای قدیمی مانند
«Tobacco Warehouse» و «Titanic Hotel» که از نمادهای قدیمی شهر لیورپول هستند طراحی شده و پنجرههای بزرگ منحنی سقف و استندی با شیب تند که تجربه دیداری نزدیکتر و پرهیجانتری را برای تماشاگران فراهم میآورد.
این سازه مدرن با ظرفیت حدود ۵۲۸۸۸ نفر، یکی از بزرگترین ورزشگاههای لیگ برتر انگلستان به شمار میآید. اورتون پس از وستهم، تاتنهام، آرسنال و منچسترسیتی یکی دیگر از باشگاههای مطرح انگلیسی است که با نقل مکان به یک ورزشگاه مدرن، عظمت تازهای به فوتبال انگلیس بخشیده و حالا باید شاهد تأسیس ورزشگاههای جدید منچستریونایتد و چلسی نیز باشیم.