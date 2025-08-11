سردار آزمون، پادشاه جدید فوتبال امارات

به گزارش ایلنا، در شبی پر زرق‌وبرق و زیر سقف طلایی قصر امارات ابوظبی، فوتبال امارات شاهد یکی از به‌یادماندنی‌ترین لحظات فصل بود. سردار آزمون، مهاجم سرشناس تیم ملی ایران و باشگاه شباب‌الاهلی، پس از فصلی پرفرازونشیب، توانست عنوان بهترین بازیکن لیگ ادنوک و جایزه معتبر توپ طلایی را کسب کند. این موفقیت، در نخستین فصل حضورش در فوتبال امارات، نه‌تنها نقطه عطفی در کارنامه ورزشی او به شمار می‌رود، بلکه پیامی روشن درباره جایگاه و نفوذش در زمین مسابقه است.

تصمیمی غیرمنتظره، شروعی پرچالش

تابستان گذشته، وقتی خبر جدایی آزمون از رم ایتالیا و پیوستنش به شباب‌الاهلی رسانه‌ای شد، بسیاری از هواداران و کارشناسان فوتبال را غافلگیر کرد. پرسش‌ها حول این محور می‌چرخید که آیا این مهاجم توانمند، که تجربه بازی در لیگ‌های معتبر اروپایی را داشت، می‌تواند در فوتبال امارات هم همان تأثیرگذاری را داشته باشد یا نه. پاسخ آزمون به این تردیدها، نه در مصاحبه‌ها، بلکه روی زمین چمن داده شد. آزمون در لیگ امارات به خوبی نشان داد که هنوز، توانایی درخشش در لیگ‌های معتبر اروپایی را هم دارد و شاید هنوز انتقال به امارات برای او زود بوده است.

با گذشت چند هفته از شروع فصل، آزمون با گل‌ها و پاس‌های طلایی خود آرام‌آرام نگاه‌ها را به سمتش جلب کرد. او در ۲۱ مسابقه لیگ، ۱۱ گل به ثمر رساند و ۶ پاس گل داد. این آمار تنها بخشی از نقش‌آفرینی او بود، چرا که در بسیاری از بازی‌ها، حتی بدون ثبت آمار مستقیم، با حرکات هوشمندانه و ایجاد فضا برای هم‌تیمی‌ها، مهره‌ای کلیدی در سیستم تاکتیکی شباب‌الاهلی محسوب می‌شد.

سه جام در یک فصل؛ امضای آزمون پای افتخار

شباب‌الاهلی با هدایت مربی کاربلد خود و بهره‌گیری از توانایی‌های آزمون، فصلی رؤیایی را تجربه کرد. قهرمانی در لیگ ادنوک، جام حذفی و سوپرجام، مجموعه‌ای از افتخارات بود که هر بازیکنی آرزوی آن را دارد. در این مسیر، آزمون بارها در بزنگاه‌ها ظاهر شد و با گلزنی یا ساختن موقعیت، مسیر قهرمانی را هموار کرد. بی‌دلیل نبود که کمیته برگزاری مراسم انتخاب برترین‌های فصل، نام او را در صدر فهرست نامزدهای توپ طلایی قرار داد. البته که نباید از نقش سعید عزت‌اللهی دیگر ستاره ایرانی این تیم نیز گذشت.

رقابت با قایدی و کایو؛ جدالی نفسگیر

مسیر آزمون به سوی توپ طلایی، خالی از چالش نبود. در میان سه نامزد نهایی، مهدی قایدی، دیگر ملی‌پوش ایران، با پیراهن کلبا فصلی شگفت‌انگیز داشت؛ ۱۶ گل و ۷ پاس گل در ۲۳ مسابقه، آماری بود که او را به یکی از مدعیان جدی تبدیل کرد. از سوی دیگر، کایو لوکاس، ستاره برزیلی باشگاه شارجه نیز با تکنیک بالا و عملکرد قابل توجه، در فهرست نهایی حضور داشت. با وجود این رقابت فشرده، رأی‌گیری نهایی به روشنی نشان داد که کسب سه‌گانه و تأثیر مستقیم آزمون در بازی‌های حساس، برگ برنده‌ای بود که رقبایش از آن بی‌بهره بودند.

لحظه ماندگار در قصر امارات

وقتی نام سردار آزمون به‌عنوان برنده توپ طلایی اعلام شد، سالن مراسم با تشویق ایستاده حضار به لرزه درآمد. نگاه‌ها به سمت مهاجم ایرانی دوخته شده بود که با آرامش همیشگی‌اش روی صحنه رفت و جایزه را دریافت کرد. برای هواداران ایرانی حاضر در سالن و میلیون‌ها بیننده از راه دور، این لحظه نمادی از توانایی و پشتکار یک بازیکن بود که مرزها را پشت سر گذاشته و خود را به‌عنوان چهره‌ای بین‌المللی تثبیت کرده است و چه حیف که او می‌توانست بیش از این، به ماجراجویی‌اش در فوتبال اروپا ادامه بدهد.

پیامی برای فوتبال ایران و آسیا

موفقیت آزمون در امارات، صرفاً یک دستاورد فردی نیست؛ این اتفاق نشانه‌ای از کیفیت بالای فوتبال‌ ایران و توانایی بازیکنانش برای درخشش در هر سطحی است. او با این قهرمانی، بار دیگر نام خود و کشورش را بر سر زبان‌ها انداخت و نشان داد که حتی در لیگ‌های کمتر شناخته‌شده‌تر نسبت به اروپا، می‌توان با انگیزه و تلاش، فصلی خاطره‌انگیز ساخت.

اکنون سردار آزمون نه‌تنها به‌عنوان ستاره شباب‌الاهلی، بلکه به‌عنوان نماد موفقیت یک بازیکن ایرانی در خارج از مرزها شناخته می‌شود؛ جایگاهی که می‌تواند الهام‌بخش نسل آینده فوتبالیست‌های کشور باشد.

