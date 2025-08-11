نویدکیا: بازی فردا، دیدار فوقالعاده مهم دو تیم خوب آسیاست
به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با الدحیل قطر اظهار داشت: بازی فردا یکی از مهمترین بازیهایی است که ما در این فصل داریم و جزو اولین بازیهای فصل ما برگزار میشود
وی ادامه داد: فردا ۲ تا از تیمهای خوب آسیا با یکدیگر بازی دارند و این مسابقه، بازی فوقالعاده مهمی برای هر ۲ تیم خواهد بود.
نویدکیا تصریح کرد: تیم الدحیل تغییرات زیادی در بازیکنان و سرمربی خود داشته است؛ در سپاهان هم این اتفاق افتاد اما تغییرات در بازیکنان کمتر بود.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان بیان داشت: به نظرم بازی فردا میتواند بازی جذابی باشد البته تیمها از یکدیگر شناخت خوبی ندارند و شاید به این جهت، مسابقه، بازی خوبی نباشد زیرا تیمها به هماهنگی لازم نرسیده باشند اما من امیدوارم بازی خوبی از آب در آید.
وی با اشاره به نبود VAR در این مسابقه تصریح کرد: بهتر بود بازی با این حساسیت با VAR برگزار میشد بنابراین شاید جذاب باشد که AFC تصمیمات بهتری بگیرد و در سالهای آینده چنین بازیهایی که به آرامش بیشتری نیاز دارد، با VAR برگزار شود که حق کسی ضایع نشود.
نویدکیا درباره مصدومیت بازیکنان تیم در مسابقه فردا گفت: یکی دو بازیکن ما مصدومیت جزئی دارند که یکی از این مصدومیتها در تیم امید اتفاق افتاده اما شرایط خوبی دارد و احتمالاً به بازی فردا میرسد. یکی از بازیکنان تیم نیز فردا ما را همراهی نمیکند که علیاصغر اعرابی است. سایر بازیکنان سالم هستند و مشکلی برای بازی فردا وجود ندارد.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان درباره اینکه آیا عدم صعود سپاهان به لیگ نخبگان آسیا در فصل گذشته فشاری برای این فصل به تیمش وارد میکند یا خیر، گفت: یک واقعیت وجود دارد که در رده ملی همیشه جزو ۳ تیم برتر آسیا هستیم اما در رده باشگاهی فقط یک تیم به صورت مستقیم به لیگ نخبگان آسیا راه پیدا کرده است.
وی یادآور شد: به نظرم مسؤولان کشورمان باید بیشتر فکر کنند که چه راهکارهایی برای فوتبال کشورمان پیدا کنیم که بتوانیم خیلی خوب با تیمهای آسیایی رقابت کنیم؛ میگویم شاید با پول نتوان به همه چیز رسید اما بدون بحث اقتصادی نیز نمیتوان موفق شد.
نویدکیا همچنین بیان داشت: البته ما مربیان اینجا هستیم که این فشار را تحمل کنیم و بازیکنان را به بالاترین سطح روانی برسانیم که بتوانند بازی خوبی ارائه دهند. فشار همیشه وجود دارد و طبیعی است؛ از سوی دیگر بازیکنان نیز فشار را تحمل میکنند اما دوست دارند در بالاترین سطح آسیا بازی کنند.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پایان گفت: الدحیل از تیمهای خوب به شمار میرود و بازیکنان خیلی خوبی دارد اما به بازیکنانم خیلی اعتماد دارم؛ به همین خاطر مطمئنم تمام تلاششان را تا لحظه آخر میکنند.