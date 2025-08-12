خبرگزاری کار ایران
وحید رضایی: برای شادی مردم قزوین همه وجودم را می‌گذارم

وحید رضایی: برای شادی مردم قزوین همه وجودم را می‌گذارم
وحید رضایی، سرمربی شمس‌آذر قزوین، از مسیر طولانی‌اش تا نیمکت لیگ برتر گفت و تأکید کرد با تمام توان برای موفقیت تیم و خوشحال کردن هواداران تلاش خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، وحید رضایی، سرمربی جدید شمس‌آذر قزوین، پس از سال‌ها مربیگری در لیگ‌های دسته پایین، حضور روی نیمکت تیم لیگ برتری را نتیجه زحمات و تلاش‌های خود دانست و گفت: «بعضی وقت‌ها فکر می‌کردم تلاش‌هایم را کسی نمی‌بیند اما خدا را شکر هنوز هم انسان‌های سالمی در فوتبال هستند که هدف‌شان پیشرفت این رشته ورزشی است. همه وجودم را می‌گذارم تا تیم نتیجه بگیرد و دل هواداران شمس‌آذر و مردم قزوین شاد شود.»

او درباره واکنش هواداران شمس‌آذر گفت: «طبیعتاً برای نسل امروز شاید جای سؤال بود که وحید رضایی از کجا آمده و قرار است چه کار کند، اما با شروع تمرینات و روند صعودی تیم، نگاه‌ها مثبت‌تر و استقبال از تمرینات بیشتر شد.» رضایی که سابقه بیش از یک دهه کاپیتانی فجر سپاسی و بازی در استقلال تهران، ذوب‌آهن، شهرداری تبریز و پگاه گیلان را دارد، افزود: «در مربیگری هم با تیم‌هایم موفق بودم و بازیکنانی مثل داریوش شجاعیان و پوریا آریاکیا را معرفی کردم.»

رضایی با اشاره به آغاز تمرینات از ۱۷ تیر و جذب ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه، شرایط تیم را برای شروع لیگ مناسب دانست و درباره قرعه‌کشی مسابقات گفت: «قرعه آسان نداریم، مهم این بود که به فرم ایده‌آل نزدیک شویم.» او همچنین از علاقه قلبی‌اش به فجر سپاسی گفت اما تأکید کرد اکنون تمام تعهدش به شمس‌آذر است.

در بخش دیگری از صحبت‌هایش، رضایی خواستار استفاده صحیح و کامل از سیستم VAR شد تا «حق هیچ تیمی ضایع نشود» و درباره قرارداد بازیکنان گفت: «بازیکنی که حرفه‌ای زندگی می‌کند، حق دارد دستمزد بالا بگیرد، اما بازیکنی که بی‌انضباط است، شایسته پول کلان نیست.»

او در پایان از حمایت مالک باشگاه، مدیرعامل، هیأت فوتبال و مسئولان استانی قدردانی کرد و از هواداران خواست در بازی‌های خانگی تیم‌شان را تنها نگذارند.

