سپاهان با کمپ اسپایر برای همکاری به توافق رسید

سپاهان با کمپ اسپایر برای همکاری به توافق رسید
باشگاه سپاهان با کمپ اسپایر قطر توافق‌نامه همکاری امضا کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه سپاهان که به منظور بازی با الدحیل در قطر حضور دارد، با مسئولان کمپ اسپایر به توافقاتی دست یافت و مقدمات همکاری مشترک فراهم شد.

صبح امروز تفاهم‌نامه فنی ورزشی بین باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ایران و کمپ اسپایر قطر در حاشیه سفر تیم به دوحه، به امضا رسید. این مراسم در جریان بازدید مدیرعامل باشگاه سپاهان از کمپ اسپایر و مرکز پزشکی اسپیتار قطر برگزار شد و تفاهم‌نامه تجدید امضا شد.

یکی از بندهای مهم این تفاهم‌نامه، همکاری در زمینه زیرساخت‌ها و به ویژه بهبود و نگهداری چمن ورزشگاه‌ها است که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت زمین‌های ورزشی داشته باشد. این همکاری نوید بخش گسترش روابط ورزشی بین ایران و قطر و بهره‌مندی متقابل در حوزه‌های فنی و پزشکی است.

با توجه به حضور سپاهان در قطر برای رقابت‌های آسیایی، این همکاری می‌تواند علاوه بر تقویت زیرساخت‌های باشگاه، به بهبود عملکرد تیم در مسابقات نیز کمک کند.

