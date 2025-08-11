واکنش تند حکیمی به اتهام تجاوز: حقیقت آشکار خواهد شد

به گزارش ایلنا، اشرف حکیمی به شایعات درباره اتهام تجاوز و پرونده‌اش در دادگاه واکنش نشان داد. حکیمی پس از این که دادستانی نانت درخواست محاکمه او به اتهام تجاوز را مطرح کرد، از خودش دفاع کرد. این بازیکن شنبه‌ شب در گفتگو با کانال پلاس تاکید کرد که «به دروغ به چنین جرمی متهم شده» و به نتیجه دادگاه پیش‌رو اطمینان دارد که بی‌گناهی او را ثابت خواهد کرد.

حکیمی که نقش مهمی در قهرمانی تاریخی پاری‌ سن‌ ژرمن در لیگ قهرمانان اروپای این فصل داشت و نامش در فهرست ۳۰ نامزد توپ طلای فرانس فوتبال قرار گرفته، با اتهامات سنگینی روبرو است.

دادستانی نانت خواستار اقامه دعوی کیفری علیه این مدافع ۲۶ ساله مراکشی به ظن تجاوز به یک زن جوان در فوریه ۲۰۲۳ شده است. حکیمی بارها این اتهام را رد کرده است.

او در گفتگو با کانال پلاس در پاسخ به سوالی در این باره اظهار داشت: «من آرام هستم اما متهم شدن به چنین جرمی به دروغ، وحشتناک و ناعادلانه است. برای هیچ‌کس چنین چیزی را آرزو نمی‌کنم. این عادلانه نیست اما می‌دانم حقیقت آشکار خواهد شد.خودم را مستحق این وضعیت و هیچ سرزنشی در این باره نمی‌دانم. هرکسی که من را می‌شناسد این موضوع را به خوبی می‌داند. همان‌طور که گفتم، حقیقت به زودی روشن خواهد شد.»

انتهای پیام/