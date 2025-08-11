برای اولین بار: سوپرجام ایران با فناوری VAR و اعلام زنده تصمیمات داور

به گزارش ایلنا،در دیدار حساس سوپرجام فوتبال ایران میان استقلال و تراکتور که امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود، اتفاقی تازه در فوتبال کشور رقم خواهد خورد. این مسابقه که میان قهرمان لیگ برتر و قهرمان جام حذفی برگزار می‌شود، از فناوری کمک‌داور ویدیویی (VAR) بهره می‌برد، اما این بار با اجرای پروتکلی جدید که پیش‌تر در برخی لیگ‌های خارجی دیده شده است.

سید وحید کاظمی به عنوان داور اصلی میدان حضور دارد و پیام حیدری به همراه علیرضا ایلدروم مسئولیت داوری VAR را بر عهده دارند. تفاوت مهم این بازی با گذشته در این است که هرگاه داور برای بازبینی صحنه‌ای به کمک VAR به کنار زمین بیاید، نتیجه و توضیح تصمیم خود را مستقیماً از طریق میکروفون و بلندگوهای ورزشگاه اعلام خواهد کرد تا تماشاگران در جریان کامل روند قضاوت قرار بگیرند. این روش پیش‌تر در رویدادهایی مانند جام جهانی باشگاه‌ها و لیگ استرالیا به کار رفته بود.

فدراسیون فوتبال نیز با انتشار ویدیویی از تست سیستم صوتی ورزشگاه، نحوه اعلام تصمیمات را شبیه‌سازی کرده است. به این ترتیب، در صورت تغییر یا تأیید تصمیم داور پس از بازبینی ویدیویی، توضیحات لازم برای همه حاضرین پخش خواهد شد.

