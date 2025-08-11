بوکس ژاپن در شوک: دو بوکسور در فاصله یک روز جان باختند!
دو بوکسور ژاپنی که اوایل ماه جاری در یک رویداد مشترک مبارزه کرده بودند، پس از آسیبهای مغزی جدی در رینگ، طی ۲۴ ساعت از یکدیگر درگذشتند.
به گزارش ایلنا، شگتوشی کوتاری و هیروماسا اوراکاوا، هر دو روز دوم اوت در سالن کوراکوئن توکیو روی رینگ رفتند و در پایان مبارزه با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.
کوتاری ۲۸ ساله در مبارزه قهرمانی منطقهای خود ۱۲ راند مقابل حریف ایستاد و با نتیجه مساوی رینگ را ترک کرد، اما دقایقی بعد بیهوش شد. او به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی فوری برای درمان هماتوم سابدورال قرار گرفت. وضعیتش طی روزهای بعد رو به وخامت گذاشت و شش روز بعد خبر درگذشتش تأیید شد.
تنها یک روز بعد، اوراکاوا که در مبارزهای هشت راندی مقابل یوجی سایتو با ناکاوت فنی شکست خورده بود، پس از اتمام مسابقه در رختکن بیهوش شد. او نیز با همان تشخیص ـ هماتوم سابدورال ـ تحت عمل جراحی کرانیوتومی قرار گرفت، اما صبح شنبه جان باخت.
کوتاری که در کارنامهاش ۸ پیروزی، ۲ شکست و ۲ تساوی ثبت شده، برای اولین بار در یک مبارزه ۱۲ راندی حاضر میشد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان میتواند فشار مضاعفی به بدن وارد کند. پس از این تراژدی، کمیسیون بوکس ژاپن اعلام کرد که مبارزات قهرمانی OPBF به جای ۱۲ راند، حداکثر در ۱۰ راند برگزار خواهد شد تا خطر آسیبدیدگی کاهش یابد.
اوراکاوا نیز پیش از آخرین مبارزهاش ۱۰ پیروزی و ۴ شکست داشت و سه شکست از چهار مبارزه اخیرش را تجربه کرده بود. ناکاوت فنی برابر سایتو، نخستین شکست او به این شکل بود.
این دو مرگ پیاپی، دوباره نگاهها را به سمت چالشهای ایمنی در بوکس حرفهای برگردانده و بحث بر سر تغییر قوانین برای محافظت بیشتر از ورزشکاران را داغ کرده است.