دروازهبان پرسپولیسی به صنعت نفت پیوست
علیرضا حقیقی، گلر باتجربه فوتبال ایران، با امضای قراردادی رسمی به صنعت نفت آبادان پیوست.
به گزارش ایلنا، حقیقی که فصل گذشته در لیگ یک و تیم خیبر خرمآباد حضور داشت، حالا به صنعت نفت آبادان پیوسته است. این انتقال، دومین همکاری او با مسعود شجاعی محسوب میشود؛ جایی که دو فصل پیش در تیم هوادار تهران نیز شاگرد این مربی بود و حالا بار دیگر در آبادان به او ملحق شده است.
دروازهبان ۳۷ سالهای که سابقه بازی در پرسپولیس، روبینکازان روسیه، لیگ پرتغال و حضور در جام جهانی ۲۰۱۴ را دارد، حالا مأموریت مهمی در صنعت نفت خواهد داشت؛ ایجاد ثبات و اطمینان در تیمی که میخواهد به لیگ برتر صعود کند.
صنعت نفت با جذب حقیقی امیدوار است با ترکیبی مطمئنتر وارد لیگ امسال شود و در مسیرصعود به لیگ برتر، از تجربه یکی از باتجربهترین گلرهای ایران استفاده کند.