رسمی: کریستال پالاس از لیگ اروپا کنار گذاشته شد

به گزارش ایلنا، کریستال پالاس که با قهرمانی در جام حذفی انگلیس جواز حضور در لیگ اروپا را کسب کرده بود، به دلیل نقض قوانین مالکیت چندباشگاهی یوفا، جای خود را به المپیک لیون فرانسه داد و حالا باید فصل را در لیگ کنفرانس آغاز کند.

بر اساس قوانین یوفا، دو باشگاه با مالک یا مالکان مشترک نمی‌توانند در یک تورنمنت حضور داشته باشند. از آنجا که «جان تکستور» سهامدار پیشین پالاس، مالک عمده لیون نیز بود و تا مهلت اول مارس سهام خود در پالاس را به «تراست کور» نسپرده بود، یوفا ماه گذشته تصمیم به جابه‌جایی دو تیم گرفت.

از آنجا که هر دو باشگاه به لیگ اروپا راه یافته بودند، لیون به دلیل جایگاه بالاتر در لیگ خود (ششم لیگ ۱ فرانسه) نسبت به پالاس (دوازدهم لیگ برتر انگلیس) در اولویت قرار گرفت.

CAS در بیانیه خود تأکید کرد که تکستور هم‌زمان سهام‌دار و عضو هیئت‌مدیره هر دو باشگاه بوده و «نفوذ تعیین‌کننده» بر آن‌ها داشته است. این نهاد همچنین استدلال پالاس مبنی بر رفتار ناعادلانه در مقایسه با ناتینگهام فارست و لیون را رد کرد و قوانین یوفا را «شفاف و بدون امکان انعطاف برای باشگاه‌های غیرهمخوان در تاریخ ارزیابی» دانست.

ناتینگهام فارست که پیش‌تر پالاس را به یوفا گزارش داده بود، اکنون در آستانه جایگزینی این تیم در لیگ اروپا قرار دارد. مالکش «اوانگلوس ماریناکیس» پیش‌تر برای تطابق با قوانین، سهام خود را به تراست کور سپرده بود تا هم‌زمان با المپیاکوس (دیگر تیم تحت مالکیتش) در یک تورنمنت اروپایی شرکت نکند.

یوفا از اظهارنظر درباره این رأی خودداری کرده و کریستال پالاس نیز واکنش فوری نشان نداده است.

