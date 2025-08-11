آپولون در آستانه جذب علیرضا جهانبخش

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش رسانه‌های قبرس، با نزدیک شدن آغاز فصل جدید، آپولون به دنبال تقویت جدی جناحین خود است و نام علیرضا جهانبخش، وینگر راست ۳۱ ساله تیم ملی ایران، در صدر فهرست خرید این باشگاه قرار دارد.

جهانبخش که سابقه‌ای درخشان در فوتبال اروپا دارد، همراه فاینورد دو قهرمانی لیگ هلند (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴) و یک قهرمانی جام حذفی (۲۰۲۴) را کسب کرده و تاکنون ۹۲ بازی ملی انجام داده است.

او در فصل ۱۸-۲۰۱۷ با زدن ۲۱ گل عنوان آقای گل لیگ هلند را به دست آورد و همین عملکرد فوق‌العاده راه او را به لیگ برتر انگلیس باز کرد؛ جایی که برای سه فصل پیراهن برایتون را به تن کرد و در ۵۰ بازی به میدان رفت.

مسئولان آپولون در حال گفت‌وگو با ایجنت جهانبخش هستند و فضای مذاکرات مثبت ارزیابی می‌شود. این انتقال که از آن به عنوان «خرید سطح بالا» یاد می‌شود، در صورت نهایی شدن می‌تواند توان تهاجمی این تیم را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

