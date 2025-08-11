خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آپولون در آستانه جذب علیرضا جهانبخش

آپولون در آستانه جذب علیرضا جهانبخش
کد خبر : 1672568
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه قبرسی آپولون در حال مذاکره با علیرضا جهانبخش است و مسئولان این تیم امیدوارند به زودی پاسخ مثبت ستاره ایرانی را دریافت کنند.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش رسانه‌های قبرس، با نزدیک شدن آغاز فصل جدید، آپولون به دنبال تقویت جدی جناحین خود است و نام علیرضا جهانبخش، وینگر راست ۳۱ ساله تیم ملی ایران، در صدر فهرست خرید این باشگاه قرار دارد.

جهانبخش که سابقه‌ای درخشان در فوتبال اروپا دارد، همراه فاینورد دو قهرمانی لیگ هلند (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴) و یک قهرمانی جام حذفی (۲۰۲۴) را کسب کرده و تاکنون ۹۲ بازی ملی انجام داده است.

او در فصل ۱۸-۲۰۱۷ با زدن ۲۱ گل عنوان آقای گل لیگ هلند را به دست آورد و همین عملکرد فوق‌العاده راه او را به لیگ برتر انگلیس باز کرد؛ جایی که برای سه فصل پیراهن برایتون را به تن کرد و در ۵۰ بازی به میدان رفت.

مسئولان آپولون در حال گفت‌وگو با ایجنت جهانبخش هستند و فضای مذاکرات مثبت ارزیابی می‌شود. این انتقال که از آن به عنوان «خرید سطح بالا» یاد می‌شود، در صورت نهایی شدن می‌تواند توان تهاجمی این تیم را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور