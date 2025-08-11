آرزوی موفقیت یاسر آسانی برای استقلال در سوپرجام
یاسر آسانی، بازیکن تیم گوانگجو کرهجنوبی، در روز برگزاری بازی سوپرجام استقلال و تراکتور با انتشار استوریای حمایتی برای آبیپوشان، روحیه هواداران استقلال را بالا برد.
به گزارش ایلنا، امروز در روز برگزاری دیدار حساس سوپرجام فوتبال ایران بین استقلال و تراکتور، یاسر آسانی با انتشار استوریای در صفحه اینستاگرام خود نوشته است:
که نشاندهنده حمایت و همراهی او با تیم استقلال است.این پیام ساده اما معنیدار از سوی آسانی که در آستانه انتقال به استقلال قرار دارد، میتواند نشانهای از انگیزه و علاقهمندی او به حضور در جمع آبیپوشان باشد.
با توجه به مذاکرات در حال انجام میان باشگاه استقلال و گوانگجو، این استوری نشان میدهد که آسانی روحیهاش برای پیوستن به تیم جدید خود بالا است و تمایل دارد در فصل جدید برای استقلال بدرخشد