بارسلونا در مسابقه با زمان؛ هفت پرونده ثبتنام و هدف بازگشت به اسپاتیفای نوکمپ
بارسلونا شنبه آینده لیگ را در زمین مایورکا آغاز میکند اما هنوز تکلیف ثبتنام چند بازیکن روشن نیست.
به گزارش ایلنا، اولویت باشگاه، ثبت «خوان گارسیا» دروازهبان جدید است چون تراشتگن مصدوم است و شزنی هم فعلاً ثبت نشده. همزمان، باشگاه برای بازگشت به قانون مالی ۱ به ۱ و بازگشایی اسپاتیفای نوکمپ در ۱۴ سپتامبر میجنگد.
مسابقه با زمان برای ثبتنامها
هانسی فلیک هنوز نمیداند دقیقاً کدام بازیکنان را میتواند به مایورکا ببرد. باشگاه در روزهای اخیر پلهبهپله پیش رفته تا نام نفرات بدون ثبت را وارد فهرست لیگ کند. مهمترین پرونده، «خوان گارسیا» است. اگر ثبت او انجام نشود، «ایناکی پِنیا» باید بازی کند چون «مارک آندره تراشتگن» مصدوم است و «وویچخک شزنی» هم در وضعیت ثبتنام قرار ندارد.
چراغ سبز تراشتگن و زمان تصمیم لالیگا
تصمیم تراشتگن برای امضای مجوز ارسال گزارش پزشکی به لالیگا تا مشخص شود دوری او بیش از چهار ماه هست یا نه، خبر خوبی برای بارسا بود چون در صورت تأیید، بخشی از دستمزد او برای ثبت خوان گارسیا آزاد میشود. معضل، زمان پاسخ لالیگاست. باشگاه امیدوار است این هفته رأی بیاید تا گلر سابق اسپانیول بتواند در سونمویکس حاضر باشد.
لاپورتا محتاط اما امیدوار
خوان لاپورتا پس از بازی با کومو گفت: «داریم تلاش میکنیم این اتفاق بیفتد. با پرونده تراشتگن امیدواریم بتوانیم خوان گارسیا را ثبت کنیم. درباره بقیه هم امیدواریم همین هفته ثبتنام شوند.» رئیس باشگاه خوشبین است اما تضمین قطعی نمیدهد.
هفت پرونده باز
ماجرا فقط به دروازهبان ختم نمیشود. چند بازیکن دیگر نیز منتظر ثبتنام هستند و مصدومیت تراشتگن فقط اجازه میدهد جای خالی یک نفر با بند مصدومیت پر شود. اینجاست که «باکسهای ویآیپی» اسپاتیفای نوکمپ اهمیت پیدا میکند. باشگاه منتظر تأیید حسابرس است تا بعد از آن لالیگا هم مجوز بدهد.
بازگشت به قانون ۱ به ۱
با تأیید درآمدهای جدید، بارسا میتواند دوباره به قانون ۱ به ۱ برگردد و جا برای ثبت بقیه بازیکنان باز کند، از جمله «مارکوس رشفورد». باید دید همه تشریفات اداری به موقع انجام میشود یا نه تا مهاجم انگلیسی به بازی مایورکا برسد. علاوه بر خوان گارسیا و رشفورد، نامهای «وویچک شزنی»، «رونی باردجی»، «جرارد مارتین»، «هکتور فورت» و «مارک برنال» هم منتظر ثبت در لالیگا هستند.
هدف بازگشت به نوکمپ در ۱۴ سپتامبر
همزمان با دویدن برای ثبتنامها، پروژه بازسازی نوکمپ هم با شتاب پیش میرود تا تیم بتواند ۱۴ سپتامبر مقابل والنسیا به خانه برگردد. پایان هفته مشخص شد شهرداری شهر ۲۰۰ ایراد فنی را شناسایی کرده که فعلاً مانع صدور مجوزهای لازم است.
نقش شهرداری و موضع باشگاه
لاپورتا درباره روند کار گفت: «هر کاری از دستمان برمیآید انجام میدهیم تا پروژه به موقع پیش برود. با شهرداری دست به دست هم کار میکنیم. همه در یک مسیر هستیم تا هر چه زودتر برگردیم. این همان چیزی است که اعضا و هواداران میخواهند.» او مثل ماجرای ثبتنامها، از اعلام تاریخ دقیق خودداری کرد اما تأکید داشت که باشگاه برای رسیدن به ضربالاجلها در نهایت توان میجنگد.