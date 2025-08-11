مهلت ۱۰ روزه گوانگجو برای تعیین سرنوشت یاسر آسانی

به گزارش ایلنا، باشگاه گوانگجو کره جنوبی در شرایطی دشوار و با مشکلات مالی جدی، ظرف ۱۰ روز آینده باید تصمیم نهایی درباره آینده یاسر آسانی، مهاجم ایرانی خود را اتخاذ کند. مذاکرات برای انتقال این بازیکن به باشگاه استقلال ایران به مراحل پایانی رسیده و تنها اختلاف مبلغ ۲۰۰ هزار دلاری میان دو باشگاه باقی مانده است.

یاسر آسانی که قراردادش با گوانگجو در پایان سال جاری میلادی به پایان می‌رسد، در چند ماه اخیر بارها تمایل خود را برای جدایی اعلام کرده و حتی در تمرینات تیم به دلیل مصدومیت و مسائل مربوط به وضعیت انتقال غایب بوده است. مسئولان باشگاه گوانگجو در گفتگو با رسانه‌های کره‌ای تأکید کرده‌اند که نگه داشتن یا فروش آسانی هر دو به نوعی معضل و چالش بزرگ برای باشگاه است.

یکی از مدیران باشگاه گوانگجو در این باره گفته است:« ۲۹ مرداد پایان مهلت نقل و انتقالات لیگ ایران است و تا آن زمان باید تصمیم نهایی گرفته شود. ما تمام گزینه‌ها را در نظر داریم و بر اساس آن پیش می‌رویم.»

این مقام مسئول همچنین به مشکلات مالی باشگاه اشاره کرد و افزود:«باشگاه با زیان‌های انباشته زیادی مواجه است و برای بهبود شرایط مالی ناچار به کسب درآمد از فروش بازیکنان است، اما از دست دادن آسانی بدون جایگزین مناسب نیز شرایط تیم را دشوار می‌کند.»

مشکلات مالی باشگاه گوانگجو در سال‌های اخیر شدت یافته و این باشگاه با زیان انباشته بیش از ۴۱ میلیارد وون مواجه است. در نتیجه، باشگاه حتی با محرومیت از جذب بازیکن تا سال ۲۰۲۷ نیز روبرو شده که تنها در صورت بهبود مالی لغو خواهد شد. در چنین شرایطی، مبلغ انتقال یاسر آسانی می‌تواند به بخشی از جبران این کسری کمک کند.

از سوی دیگر، اختلاف ۲۰۰ هزار دلاری در مبلغ پیشنهادی باشگاه استقلال و خواسته گوانگجو باعث شده روند مذاکرات کمی به طول انجامد، اما انتظار می‌رود این موضوع به زودی حل و فصل شود. در صورت توافق نهایی، یاسر آسانی بلافاصله به تهران خواهد آمد و در تمرینات استقلال حاضر خواهد شد.

سرمربی گوانگجو نیز پس از شکست تیمش بدون حضور آسانی در بازی اخیر، به محدودیت‌های تیم اشاره کرد و تأکید داشت که نبود این بازیکن فشار زیادی به ترکیب وارد کرده است.

با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت نقل و انتقالات لیگ برتر ایران، سرنوشت یاسر آسانی ظرف ۱۰ روز آینده مشخص خواهد شد که این تصمیم می‌تواند تأثیر مهمی بر شرایط استقلال و گوانگجو در ادامه فصل داشته باشد.

