واکنش ماسکرانو به تحقیر اینترمیامی در دربی فلوریدا

خاویر ماسکرانو، ​سرمربی اینترمیامی، پس از شکست ۴ بر ۱ مقابل اورلاندو سیتی و غیبت لیونل مسی، مسئولیت کامل این باخت را بر عهده گرفت و تأکید کرد که تیمش باید این بازی را نقطه عطفی برای بازگشت به مسیر درست بداند.

به گزارش ایلنا،  اینتر میامی در دربی فلوریدا با نتیجه ۴ بر ۱ مقابل اورلاندو سیتی شکست خورد؛ شکستی که با غیبت دومین بازی پیاپی لیونل مسی به دلیل مصدومیت رقم خورد و اولین باخت آن‌ها از ۱۶ جولای تاکنون در لیگ ام‌ال‌اس را رقم زد. خاویر ماسکرانو، سرمربی اینترمیامی، پس از بازی در ورزشگاه اکسپلوریا مسئولیت کامل این شکست را پذیرفت.

او گفت:«اولین فرد مسئول این نتیجه من هستم و تمام مسئولیت را بر عهده می‌گیرم. یک هفته طولانی پیش‌رو داریم تا درباره اتفاقات امروز فکر کنیم. به‌عنوان رهبر این گروه، این تصویر که امروز ارائه دادیم برایم دردناک است. این بازی باید نقطه عطفی برای ما باشد. وقتی پایمان را از روی پدال برمی‌داریم، هر تیمی می‌تواند ما را شکست دهد.»

ماسکرانو که از نمایش تیمش ناامید بود، این بازی را نخستین دیدار آن‌ها در MLS پس از یک مرحله گروهی قدرتمند در جام لیگ‌ها دانست و افزود:«اگر واقعاً می‌خواهیم رقابت کنیم، این مسیر درست نیست. امروز فقط یک تیم در زمین بود. با شدت و انرژی لازم برای چنین بازی‌هایی بازی نکردیم. آن‌ها از دقیقه اول تا آخر ما را تحت فشار گذاشتند. خیلی ناراحت و واقعاً نگرانم.»

اینتر میامی که پیش از این در اوج قرار داشت و از ۱۶ جولای (شکست ۳ بر ۰ مقابل سینسیناتی) طعم باخت را نچشیده بود، حالا در غیاب مسی متحمل شکست سنگینی شد. این اولین باخت آن‌ها پس از پیوستن رودریگو دی‌پل و دومین شکست متوالی مقابل اورلاندو سیتی بود.

این بازی هفدهمین تقابل دو تیم در داربی فلوریدا بود که برای دومین بار پیاپی با پیروزی اورلاندو به پایان رسید. اکنون آمار رویارویی‌ها به ۷ پیروزی، ۵ تساوی و ۵ شکست برای اورلاندو سیتی رسیده است.

