به گزارش ایلنا، ویرژیل فن‌دایک پیامی صریح به مسئولان لیورپول فرستاده و خواستار تقویت بیشتر خط حمله تیم شده است. این در حالی است که باشگاه هزینه هنگفتی در این تابستان انجام داده است.

قرمزها پیش از این با جذب فلوریان ویرتز و هوگو اکیتیکه گزینه‌های هجومی خود را افزایش داده‌اند و با خرید میلوش کرکز و جرمی فریمپونگ، میزان هزینه‌هایشان به حدود ۲۶۵ میلیون پوند (۳۶۹ میلیون دلار) رسیده است. تأثیر این خریدها بلافاصله مشخص شد؛ جایی که اکیتیکه و فریمپونگ در اولین بازی رسمی خود برای باشگاه، در شکست برابر کریستال پالاس در سوپرجام، موفق به گلزنی شدند. با این حال، فن‌دایک پس از جدایی داروین نونیز همچنان خواهان جذب بازیکنان هجومی جدید است.

او به تاک‌اسپورت گفت:«خب، ما به‌تازگی داروین را از دست دادیم، او به عربستان رفت و لوئیس دیاز را هم از دست دادیم که به بایرن پیوست. فکر می‌کنم همیشه جا برای جذب یک مهاجم وجود دارد تا ما را تقویت کند، بنابراین باید ببینیم پنجره نقل‌وانتقالات از نظر توازن تیم چه به همراه دارد.»

تمایل لیورپول برای جذب الکساندر ایساک از نیوکاسل پیش‌تر هم مشخص شده بود. پیشنهاد اولیه قرمزها از سوی نیوکاسل رد شد، اما پیش بینی می‌شود آن‌ها پیشنهاد دیگری برای جذب مهاجم سوئدی ارائه دهند. ایساک تمایل خود به حضور در آنفیلد را نشان داده و می‌تواند خط حمله لیورپول را به شکل قابل توجهی تقویت کند، اما هنوز مشخص نیست که تیم آرنه اشلوت می‌تواند نیوکاسل را برای فروش ستاره کلیدی خود متقاعد کند یا نه.

