لیست تیم ملی دختران نوجوان ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا، دومین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان از 25 مردادماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.

به همین منظور شادی مهینی، سرمربی تیم ملی 30 بازیکن را به اردو فراخواند. اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

عسل دهقان نیا (اردبیل)

ویان کمانگر (کردستان)

مریم خلیلی ، سونیا کوراوند (خوزستان)

دینا قربانی ، زهرا نصیری ، مبینا حسینی(فارس)

باران حسینی(کرمانشاه)

آرتینا شهابی ، ستیا خدایی ، دیانا بهنام فر ، فاطمه لطف زاده، مهنا شفیعی(تهران)

ویانا حق شناس ، آوا بیگی ، آیلین دفاعی، سارا رهنما ، ستیا فروزانفر ، ترنم قشقایی (اصفهان)

فاطمه ممشلی ، تانیا قربانی ، فاطمه روحنده ، الینا شهبازی (گلستان)

مهرسا براری ، یسنا جعفرنیا (گیلان)

هانیه نقدی (مازندران)

غزل انصاری (کهگیلویه و بویراحمد)

هلیا تقی زاده(آذربایجان غربی)

سما نوروزی ( بوشهر)

آرشیدا نیکومنش (خراسان رضوی)

اردوی فوق تا روز جمعه 31 مردادماه ادامه خواهد داشت.

اردوهای آماده‌سازی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان به منظور حضور در مسابقات انتخابی جام ملت‌های زیر 17 سال دختران آسیا برگزار می شود و تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه B با تیم‌های لبنان، عربستان و کویت همگروه است. این مسابقات از 21 تا 25 مهرماه به میزبانی عربستان برگزار می شود.