خداحافظی احساسی نونیز با لیورپول
داروین نونیز با انتشار پیامی احساسی، جدایی خود از لیورپول را پس از انتقال به الهلال اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، این مهاجم اروگوئهای هفته گذشته با قراردادی اولیه به ارزش ۴۶.۲ میلیون پوند (۵۳ میلیون یورو / ۶۲.۱ میلیون دلار) که با بندهای پاداش میتواند به ۵۶.۶ میلیون پوند (۶۵ میلیون یورو / ۷۶.۱ میلیون دلار) برسد، به لیگ حرفهای عربستان پیوست.
داروین نونیز پس از سه فصل پر فراز و نشیب، آنفیلد را ترک میکند؛ دورانی که با وجود نوسان در عملکرد، نقش مهمی در قهرمانی لیورپول در لیگ برتر فصل گذشته داشت و حالا بهعنوان یک قهرمان لیگ انگلیس وارد فوتبال خاورمیانه میشود.
او در پیام خداحافظی خود در شبکههای اجتماعی نوشت:«متشکرم لیورپول. بعد از سه سال، زمان خداحافظی رسیده است. با خودم خاطرات بیشماری میبرم که تا همیشه با من خواهند بود. با دلی سرشار از عشق و به لطف حمایت هوادارانی که هیچوقت پشتم را خالی نکردند، چه در روزهای خوب و چه در روزهای سخت، اینجا را ترک میکنم. لیورپول همیشه بخشی از وجود من خواهد بود. دلتنگتان خواهم شد، بیش از آنچه کلمات بتوانند بیان کنند. به همه کارکنان و همتیمیهایم میگویم: متشکرم و برای آینده بهترینها را آرزو میکنم.»
با جدایی نونیز، انتظار میرود لیورپول تلاش خود را برای جذب الکساندر ایساک افزایش دهد. مهاجم نیوکاسل تمایلش به انتقال به آنفیلد را آشکار کرده و در حالی که شایعات از آماده شدن دومین پیشنهاد خبر میدهند، ممکن است تنها مسئله زمان باشد تا این بازیکن سوئدی پیراهن قرمزها را به تن کند.
با این حال، نیوکاسل به سختی با جدایی ستارهاش موافقت خواهد کرد، بهویژه بدون پیدا کردن جانشین، و رقم بسیار بالایی برای فروش او طلب خواهد کرد. این ماجرا احتمالاً تا روزهای پایانی پنجره نقلوانتقالات ادامه خواهد داشت.
ویرژیل فندایک، کاپیتان لیورپول، نیز تأکید کرده که تیم نیاز به تقویت خط حمله دارد و جدایی نونیز را یکی از دلایل اصلی این ضرورت دانسته است، هرچند هنوز مشخص نیست که مقصد بعدی قرمزها در بازار، ایساک خواهد بود یا نه.